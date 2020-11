L’ “antinaomismo” è sterile e controproducente : opposizione svegliati!

Tempo di lettura: 2 minuti

Non sono un’estimatrice di “Naomo”, ma trovo miope voler attaccare la giunta per i precedenti giudiziari di Lodi. Un conto è dare una notizia (come fa la stampa) che sarà giudicata dalla cittadinanza, un altro conto è fare dell'”anti-naomismo” una bandiera o un cavallo di battaglia.

In questo modo si rischia di condurre una battaglia sterile, come accadde quando la sinistra attaccava Berlusconi per i suoi guai giudiziari. Con il risultato che si è visto.

E con il rischio,poi, di innescare una polemica fuorviante, sentendosi rispondere che non è onorevole neppure avere esponenti ferraresi del PD che hanno causato danni alle pubbliche finanze e sono stati condannati per danno erariale,pur essendo tuttora sulla breccia.

Già l’ha detto e scritto Davide Bertolasi (inascoltato) : l’antileghismo fine a se stesso non porta da nessuna parte. Anzi, è controproducente come lo fu l’antiberlusconismo.

Essere “anti” può essere giusto ma serve a poco. Occorre attaccare la giunta per quello che fa di sbagliato e – soprattutto – per quello che non fa, ma soprattutto occorre sostanziare la propria azione con una visione di ampio respiro, con idee forti e convincenti di cui non c’è traccia. Provate a fermare a caso un ferrarese e chiedetegli se conosce le idee con cui l’opposizione si propone di tornare al governo della città. Forse uno su cento balbetterà qualcosa.

Finchè il fulcro della battaglia saranno i precedenti giudiziari di una figura minore come Lodi, gli “sconvolgimenti” per un concerto o gli attacchi alla Kusiak perchè si fa chiamare “assessore” anzichè “assessora”, i cittadini non saranno certo invogliati a seguire un dibattico politico così misero.

Occorre combattere battaglie vere, non scaramucce di quart’ordine!

Oppure rassegnarsi a vivere all’opposizione,in attesa di scoprire che Naomo, da bambino, ha rubato pure la merenda a un compagno di classe e aspettando che Zamorani segnali la cosa al Ministro dell’Interno,al Papa, alla NATO e all’ONU.

A volte mi sembra che il leader vero dell’opposizione ferrarese sia un certo Tafazzi…

Gianni Artioli

