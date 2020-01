La Befana nei Reparti Pediatrici dell’ospedale di Cona

Da: Ufficio Stampa Carabinieri Comando Provinciale Ferrara

Anche quest’anno, per il 14° anno come dal 2006, il Reparto di Polizia Penitenziaria di Ferrara “C.C. Satta” ha fatto visita ai pazienti dei Reparti Pediatrici dell’ospedale di Cona grazie alla disponibilità della Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.

La visita si è svolta nella mattinata dell’Epifania con i clown della associazione Vola nel Cuore, esperti in volontariato ospedaliero, con la consegna di doni, tra sorrisi, lazzi e gag con i bimbi; moltissimi i sorrisi di genitori e piccoli, molto sorpresi, che spesso hanno chiesto di indossare berretti e baschi blu.

Cristian, di 14 anni, ride molto alla vista degli agenti, ma dice di essere dispiaciuto perché non riuscirà oggi ad essere in tribuna per la “sua” amata Spal. Aspirante calciatore, sorride quando il Comandante del Carcere gli regala… proprio un pallone da calcio.

La copiosa delegazione di poliziotti penitenziari è stata affiancata dal Comandante del Reparto, Dottoressa Annalisa Gadaleta, e dal Direttore dell’Istituto, Dottoressa Nicoletta Toscani che sottolineano l’importanza di questa iniziativa, fortemente voluta: “Un piccolo gesto di vicinanza del Personale, libero dal servizio, per chi, in giorni di festa, è tra le mura di reparti ospedalieri e non a festeggiare nella propria casa… i germi di solidarietà ed umanità non sono mai abbastanza.”, affermano.

I doni sono stati acquistati dal Reparto della Polizia Penitenziaria di Ferrara, con donazioni personali, ed anche offerti generosamente dal negozio “La Giocheria” di Ferrara, Via Francesco Luigi Ferrari 24/A 44122 Ferrara, da anni partner di questa iniziativa benefica.

