Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Katia Romagnoli, Comune di Codigoro

La Biblioteca comunale “Giorgio Bassani”, dal 9 dicembre 2020, sarà riaperta al pubblico, in applicazione dell’art. 1 lettera r del D.P.C.M. emanato il 3 dicembre scorso.

Sarà ripristinata la consultazione dei libri a scaffale aperto e saranno aperte, MA SOLO SU PRENOTAZIONE, le sale studio e la sala ragazzi del piano terra, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, previste dalle linee guida regionali.

Per accedere alla biblioteca sarà necessario indossare la mascherina e disinfettarsi le mani, tramite apposito dispenser, posto all’ingresso. Agli scaffali e alle sale studio potranno accedere un massimo di due persone alla volta, per 15 minuti.

Nelle sale di lettura del primo e del secondo piano potranno accomodarsi ai tavoli n° 3 utenti in simultanea, rispettando le norme di distanziamento indicate, con appositi cartelli informativi.

Le prenotazioni dei libri potranno essere effettuate secondo le modalità già in uso:

1) tramite il portale del Polo bibliotecario ferrarese,

2) via mail all’indirizzo di posta elettronica biblioteca@comune.codigoro.fe.it

3)telefonicamente al numero: 0533-729585.

Per agevolare la restituzione dei libri ceduti in prestito, i lettori potranno depositare gli stessi in un carrello posto all’ingresso della biblioteca, così come si sta procedendo dallo scorso mese di maggio 2020. I libri restituiti saranno sottoposti a quarantena di 5 giorni, prima della loro re-immissione nel circuito del prestito.

Gli orari di apertura al pubblico restano immutati: dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 nei pomeriggi del martedì, mercoledì e giovedì.

Dopo il successo dei primi due appuntamenti, proseguirà, inoltre, mercoledì 9 dicembre, alle ore 17,30, la rassegna di letture online #OGGILEGGOIO. Anche il terzo incontro, voluto dall’Amministrazione Comunale per mantenere un contatto diretto con i lettori, durante il periodo di chiusura della biblioteca, sarà incentrato sulla promozione della cultura dialettale. I versi di Giulio Giari, tratti dall’antologia SPARPAI, saranno protagonisti della diretta Facebook, che sarà messa in onda dal Municipio.

Come sempre, sono ben accetti suggerimenti e proposte all’indirizzo di posta elettronica: biblioteca@comune.codigoro.fe.it

La rassegna #OGGILEGGOIO proseguirà il 15 dicembre prossimo con una sorpresa per i piu’ piccoli: prenderà il via, in quella occasione, una serie di pomeriggi dedicati alla lettura di fiabe in tema natalizio. Nei prossimi giorni saranno svelati altri, piccoli dettagli.

