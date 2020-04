La biblioteca Giorgio Bassani arriva a casa tua! Parte il prestito dei libri con consegna a domicilio

Da: Organizzatori

La biblioteca “Giorgio Bassani” arriva a casa tua! Da domani, venerdì 10 aprile 2020, si potrà prenotare un libro attraverso il portale del Polo bibliotecario ferrarese https://bibliofe.unife.it/, oppure (per chi non è iscritto), via mail all’indirizzo biblioteca@comune.codigoro.fe.it, o telefonicamente al numero: 0533-729585.

Gli utenti potranno scegliere tra una miriade di titoli ed autori, spaziando tra narrativa, saggistica, libri per ragazzi, i grandi classici, ma anche tra numerosi film in dvd. Il giorno successivo alla prenotazione, il volume sarà recapitato a casa dalle volontarie dell’UDI di Codigoro, che collaborano fattivamente con l’Amministrazione Comunale anche per altri, importanti servizi.

La biblioteca potrà accogliere le prenotazioni telefoniche dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 12 e i libri ceduti in prestito potranno rientrare solo a cessata emergenza sanitaria. Analogamente i libri già in prestito prima della data di chiusura disposta dal Governo (ossia prima del 9 marzo), dovranno rientrare anch’essi al termine dell’emergenza epidemiologica. La consegna dei libri prenotati sarà effettuata il giorno successivo alla prenotazione, ad opera dell’Udi, a cui è rivolto un sentito ringraziamento, per aver reso possibile l’attivazione di un servizio fondamentale, teso a far circolare la cultura, anche in un momento di grande difficoltà per il Paese.

Insieme ai libri e/o dvd sarà consegnato un modulo da firmare a cura del richiedente, da restituire alle volontarie dell’Udi, per ufficializzare il prestito. Per tutti questi passaggi sarà garantito il rispetto delle norme (distanza di un metro, uso di guanti e mascherine, anche per il personale della biblioteca). Sarà consentito il prestito sino ad un max di due libri (o due dvd).

#LACULTURANONSIFERMA e un buon libro potrà, così, tenere compagnia a tutti, anche durante il week-end di Pasqua, che si trascorrerà #INCASA.