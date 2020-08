Comacchio: La Civica Scuola di Musica e La Bottega degli Artisti accolgono il grande violinista russo Yury Revich

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Comune di Comacchio

Grande appuntamento con un violinista d’eccezione, Yury Revich, sabato 8 agosto a Comacchio. La Civica Scuola di Musica e la Bottega degli Artisti di Comacchio nell’ambito del Gala’ Comacchio in Danza accoglieranno il giovane artista già di fama internazionale che sarà protagonista di una attesissima Masterclass sabato 8 agosto presso la Civica Scuola di Musica a Palazzo Bellini oltre che ospite sul palco del Gala previsto in serata (Arena di Palazzo Bellini, ore 21).

Yury Revich è un violinista nato e cresciuto a Mosca che si esibisce suonando un prezioso violino Stradivari del 1709 realizzato da Antonio Sradivari, uno dei più prestigiosi e riconosciuti liutai italiani.

Revich è stato premiato come giovane artista dell’anno agli ECHO Klassik Award e agli International Classical Music Awards. Ha ottenuto il primo premio alla competizione internazionale di violino “Virtuosi of the 21st Century” a Mosca e il Premio Nazionale del Patriarca di Tutte le Russie Alexy II “Christmas Star”. L’11 gennaio scorso si è esibito nel corso del concerto inaugurale di “Parma Capitale della Cultura 2020” accompagnato dalla Filarmonica Arturo Toscanini, che si è tenuto all’Auditorium Paganini della città ducale.

Fra le varie apparizioni internazionali, nel giugno del 2015, Yury Revich organizzò il primo Concerto Gala a Vienna “All for Autism” per sostenere il Centro Austriaco per l’Autismo (Österreichische Autistenhilfe).

“Siamo molto felici di iniziare questa bellissima collaborazione con La Bottega degli Artisti per Comacchio in Danza, ed è entusiasmante farlo ospitando un musicista del calibro di Yury Revich che, oltre alla sua carriera straordinaria ha dimostrato sensibilità e attenzione verso il mondo della disabilità, un fattore che ci accomuna e che riteniamo importantissimo” sottolinea Giorgio Borgatti, Direttore della Civica Scuola di Musica sull’evento di sabato.

La masterclass sarà divisa in due momenti, uno al mattino dalle 10 alle 12.30 per la classe principianti e uno al pomeriggio dalle 15 alle 17.30 per la classe avanzati.

Per info e iscrizioni Ermal Gjatani – 389 5846007, Giorgio Borgatti 349 8671614

