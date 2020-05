La cultura a Bondeno non si ferma. Arriva la mostra interattiva

Tempo di lettura: 2 minuti

Comune di Bondeno

Abbattere le barriere delle distanze, al fine di promuovere la Cultura anche in tempi di emergenza, si può e lo dimostra l’intensa attività della Biblioteca Comunale L.Meletti.

Questa settimana era stata programmata una mostra presso il Polo bibliotecario che ovviamente non potrà tenersi, ma ciò non ha frenato la volontà dell’amministrazione che punta in questi giorni difficili ad attivarsi su tutti i fronti anche quelli dove la Cultura può essere una piacevole compagna per affrontare l’isolamento. Dunque si assisterà ad un’affascinante esposizione interattiva che permetterà di non sospendere la storica mostra ‘Quante Storie nella Storia’ che quest’anno giunge alla sua 19^ edizione e sarà fruibile dal 4 al 10 maggio 2020.

“Il Comune di Bondeno insieme alla Associazione Bondeno Cultura e alla Cooperativa “Le Pagine” ha potuto perseguire l’obbiettivo di non sospendere questo tradizionale appuntamento.” Commenta l’Assessore alla Scuola e Cultura Francesca Aria Poltronieri – “grazie alla preziosa collaborazione degli organizzatori Daniele Biancardi e Tania Bertozzi, porteremo nelle case dei cittadini un’anteprima della mostra documentaria “Teodoro Bonati. Documenti dell’Archivio di Bondeno” che sarà visitabile nei prossimi mesi.”

“In attesa di poter riappropriarsi dei contenitori culturali e godere dal vivo anche delle mostre e dell’esposizioni,” -commenta il Sindaco Facente Funzioni Simone Saletti-“riviviamo virtualmente una figura che ha fatto la storia della ingegneria idraulica, in un territorio impegnato da sempre nella lotta tra terra e acqua. Bonati è stato un geniale esecutore di opere straordinarie che hanno disegnato per sempre la morfologia di casa nostra”. Sarà possibile scoprire l’anteprima della mostra pagina cliccando sulla pagina facebook della Biblioteca (Biblioteca Comunale di Bondeno “Lorenza Meletti”) oppure sul sito ufficiale del Comune di Bondeno o ancora SUI CANALI WEB DELL’IBC come la pagina Facebook o l’apposito sito web al seguente link

http://ibc.regione.emilia-romagna.it/aree-tematiche/comunita/incontrare-il-patrimonio/quante-storie-nella-storia

