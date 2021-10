La droga no

Tempo di lettura: 2 minuti

Fa davvero un effetto straniante ritrovarsi nuovamente la bacheca di Facebook invasa dai meme di Salvini al citofono, è come se – complice anche altro – il 2020 non fosse mai finito per davvero.

O almeno: aumenta la sensazione che questi nuovi ruggenti anni ’20 possano essere un solo enorme pastone.

Posso però intuire che ci sia ben altro a bollire in pentola.

E non mi riferisco certamente alla fine dell’epoca della “Bestia”, l’ormai mitologica creatura che gestiva il gran battage salviniano su internet.

Forse la “Bestia” si è solo trasformata in qualcosa di diverso.

In fondo – oggi come ieri – Salvini è perennemente ovunque.

Anche altre cose sono perennemente ovunque e i problemi sono – oggi come ieri – sempre gli stessi.

Sono però diventati più grossi, proprio come Salvini.

Alla luce di questo nuovo scandalo all’interno della Lega – questa volta “a base di droga” – possiamo forse immaginare un Salvini che si lancia in una pannelliana svolta antiproibizionista?

Chi lo sa?

Ma soprattutto: CHI SE NE FREGA.

Come recitava una vecchia réclame: i problemi sono tanti, milioni di milioni.

E qualcuno li ha pure contati, aggiungo io: pare siano 49 e che si automoltiplichino per altri 49 milioni per l’eternità consentendoci freddure eterne su Salvini e la Lega.

Francamente: me ne infischio.

Me ne infischio non perché ho poco senso civico ma forse perché ne ho troppo e temo sempre il peggio quindi con quegli ormai mitologici 49 milioni – come si dice qui – ci ho dato su, come con i processi a Berlusconi o Andreotti.

Vedremo cosa succede e nel frattempo buona settimana a tutti.

Baader Meinhof (Cabaret Voltaire, 1978)

