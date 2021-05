La fragola LYCIA: nuova varietà di riferimento del CIV per la zona di Verona e della Romagna.

Tempo di lettura: 6 minuti

Comunicato stampa C.I.V.

Tecnici e produttori concordano: le caratteristiche del frutto “collocano Lycia® nel segmento premium nel panorama varietale degli areali del nord Italia ed Oltralpe”.

Da sempre il CIV si occupa di sviluppare nuove varietà di fragola unifere ad alto fabbisogno di freddo, adatte quindi sia ai climi dell’Italia del Nord, che a quelli d’oltralpe (es.: Francia, Germania, Inghilterra, Olanda, Ecc.).

Sulla scia di successi quali OneborPBR Marmolada®, SibillaPBR, ApricaPBR e CleryPBR, la nuova proposta del Consorzio ferrarese è Lycia® CIVNB557*, una nuova varietà dalle caratteristiche innovative, che le permettono di differenziarsi sia sotto il profilo agronomico che commerciale, come confermato dalle testimonianze di tecnici e produttori che la stanno seguendo sin dalle prime fasi di sperimentazione.

Giancarlo Caloi ed il suo tecnico indipendente Giorgio Perbellini si occupano della gestione dell’azienda agricola Zeba Elena nel Veronese dove si coltiva LYCIA® CIVNB557* da diversi anni.

Quest’anno Caloi ha registrato ottimo risultati in termini di produttività e di qualità grazie al lungo arco temporale di maturazione dei frutti di questa varietà, che garantisce un periodo di raccolta di circa 45-55 giorni (quest’anno, indicativamente iniziato il 10 aprile).

Perbellini sottolinea inoltre: “In aggiunta all’ampia finestra di raccolta, un aspetto importante è la cosiddetta “tenuta in pianta” dei frutti, i quali non deperiscono velocemente se non raccolti celermente al completamento della colorazione dell’epidermide, ma anzi accumulano zuccheri e mantengono una buona consistenza della polpa, resistenza dell’epidermide ed un colore rosso brillante. Questa caratteristica si traduce anche in una buona “shelf-life”, che, quindi, permette la facile lavorazione del frutto in magazzino, evitando che subisca danni da manipolazione, e la sua commercializzazione”.

Perbellini conclude evidenziando un importante aspetto agronomico, che ha potuto verificare anche in altre aziende avvezze alla pratica colturale del tunnel veronese: “Le piante di buon calibro, come quelle di categoria A o A+, che posseggono una corona ben formata, sono ben dotate di steli fiorali per una doppia produzione autunnale – primaverile. Ogni pianta può in media raggiungere una produzione di 100-150 gr in ottobre, per poi accestire all’abbassarsi delle temperature e prepararsi senza problema alla ripresa vegetativa al termine del periodo invernale, terminando il ciclo produttivo con un’elevata produzione nel periodo primaverile. Inoltre, la pianta è di per sé molto produttiva (produzione media totale circa 750-900 gr a pianta). Le piante di categoria A- sono invece più adatte alla sola produzione primaverile”.

Il consulente tecnico Germano Gabanini racconta la sua simile esperienza di LYCIA® CIVNB557* nel Cesenate in riferimento alla campagna commerciale Stagione 2021. “In generale, per quanto riguarda le caratteristiche della pianta, LYCIA® CIVNB557* si caratterizza per un habitus compatto con un portamento semi-eretto che facilita la produzione sia in pieno campo che in tunnel. Inoltre, come molte varietà del CIV, è caratterizzata da un’ottima rusticità della pianta e tolleranza ad oidio e malattie fungine, che ne permettono la coltivazione anche in terreni stanchi, dove si ripete la monocultura della fragola da molti anni”.

Gabanini conferma quanto esposto dai colleghi veronesi in merito all’ampia finestra di raccolta, alla tenuta in pianta, che permette “stacchi” periodici ogni 3, 4, 5, addirittura, 6 giorni, ed alla produttività, che in Romagna al 21 maggio superava il kg per pianta.

Gabanini si sofferma poi sulle caratteristiche qualitative del frutto: “LYCIA® CIVNB557* ha un sapore ottimo con un grado zuccherino che in media si colloca tra gli 8 ed i 9 gradi Brix. Il colore del frutto è rosso brillante e non raggiunge mai, nemmeno nelle raccolte tardive, colorazioni scure. La forma è allungata ed assieme alla consistenza croccante della polpa ricorda alcuni tratti delle fragole coltivate in Sud Italia. Proprio questo elemento è altamente differenziante e permette a LYCIA® CIVNB557* di collocarsi in un segmento separato di altissima qualità all’interno delle fragole unifere ad alto fabbisogno di freddo, tendenzialmente caratterizzata da frutti meno croccanti e di forma più cuoriforme”

Da un punto di vista commerciale, Gabanini, Perbellini e Caloi concordano: “I commercianti sono molto soddisfatti e riconoscono la qualità del frutto, conferendo a LYCIA® CIVNB557* la facoltà di ritagliarsi un segmento premium nel panorama varietale degli areali del nord Italia ed Oltralpe”.

Scheda / CIV Programma breeding Fragola:

Attivo dal 1984, si è sviluppato lungo quattro linee di ricerca: fragole per ambienti a clima temperato mediterraneo, per ambienti a clima continentale, rifiorenti e varietà adatte alla trasformazione industriale. Utilizzo di tecniche classiche, e sviluppo di nuove varietà che garantiscano produzioni elevate e frutti di ottima qualità, assieme ad una naturale rusticità e vigoria delle piante, costituiscono obiettivi primari del CIV per offrire al mercato nazionale e a quelli internazionali non solo qualità ma il massimo della eco-sostenibilità.

Scheda / CIV – Consorzio Italiano Vivaisti:

Il CIV – Consorzio Italiano Vivaisti – è leader in Italia nell’innovazione varietale e nella produzione di materiali di propagazione certificati. Attivo dal 1983, con sede a San Giuseppe di Comacchio, in provincia di Ferrara, il CIV è composto dai tre vivai italiani leader nel settore: Vivai Mazzoni, Salvi Vivai, Tagliani Vivai. Attraverso la sinergia, l’esperienza e gli investimenti importanti nella ricerca, CIV è in grado di offrire prodotti all’avanguardia e più rispondenti alle esigenze del mercato. Il CIV, con grande lungimiranza, è impegnato da anni a selezionare varietà che possono fornire produzioni di alta qualità con ridotto fabbisogno energetico e basso impatto ambientale. Nel complesso i tre vivai producono ogni anno circa 5 milioni di portinnesti, 3,5 milioni di piante di mele, pere e drupacee, 150 milioni di piante di fragola. CIV è un membro fondatore dell’International New-varieties Network (INN), un’associazione mondiale di vivai che promuove lo scambio, la valutazione e la commercializzazione di nuove varietà nelle principali aree di produzione nel mondo.

