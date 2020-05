La Lega Giovani al fianco di discoteche e lavoratori

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa

Il coordinatore provinciale della Lega Giovani Ferrara, Luca Cardi, nell’ambito di una iniziativa che ha visto coinvolti i vertici del movimento giovanile leghista in tutta Italia, ha preso contatti con alcuni proprietari di locali notturni frequentati dai giovani del ferrarese, per ascoltare le difficoltà e preoccupazioni di una categoria abbandonata totalmente dal governo.

“Difficoltà e preoccupazioni che sono arrivate alla Camera dei Deputati, dove il nostro coordinatore federale, l’On. Luca Toccalini, sta portando avanti le istanze di questi imprenditori e lavoratori, oltre quattrocentomila in Italia considerando l’indotto. I proprietari e i gestori di questi locali danno un’occupazione a tanti lavoratori, che sono in gran parte giovani e che molte volte lavorano per aiutare i genitori a sostenere i costi degli studi universitari. Penso, solo per citarne alcuni, al personale addetto alla somministrazione di bevande, al personale di sicurezza, ai deejay, alle hostess/ragazze immagine ma anche ai tecnici dei vari service audio, luci o al personale addetto alle pulizie.” – spiega Cardi.

“Tra le proposte individuate con imprenditori e associazioni di categoria” – elenca l’On. Toccalini – “troviamo il ripristino dei voucher cartacei per il lavoro occasionale, garanzie sulla proroga della Cassa integrazione in deroga, pace fiscale, estensione del credito di imposta previsto dall’articolo 56 del decreto Cura Italia, anche in relazione agli immobili accatastati come categorie D3 e D8 e la sospensione delle utenze (luce, gas, occupazione suolo pubblico, con possibilità di rateizzarle sul lungo periodo).”

“Servono risposte immediate per la sopravvivenza dei locali, per il mantenimento dei posti di lavoro e per una ripartenza in sicurezza.” – concludono poi Toccalini e Cardi.

