Un folto gruppo di ragazzi dell’Istituto Einaudi di Ferrara, accompagnati dai docenti Roberto Paltrinieri e Cecilia Bolzani, la mattina del 16 ottobre scorso, hanno partecipato all’incontro finale di poesia l’Ultimo Rosso tenutosi presso il giardino della Biblioteca Ariostea. Il progetto partito dalla lettura della poesia Possibilità del premio Nobel Wislawa Szymborska, ha stimolato la creazione poetica da parte degli studenti che, ispirandosi alla poesia, hanno elaborato i loro testi.

E’ stato un momento emozionante per tutti i partecipanti e per il pubblico, dimostratosi molto attento. La prova, ancora una volta, che la poesia è un linguaggio universale, la strada per esprimere quanto si muove dentro ognuno di noi.

ULTIMO ROSSO 2021

Stiamo sviluppando un percorso volto ad imparare

ad apprezzare il testo poetico.

Ci siamo avvicinati alle figure retoriche,

abbiamo compreso che il linguaggio della poesia

è connotativo, polisemico, allegorico…

Ho chiesto ai miei studenti di leggere, analizzare,

parafrasare, scomporre e ricomporre frasi, parole,

campi semantici, schemi metrici…

Finché un giorno ci è stata proposta la lettura di

“Possibilità” di Wislawa Szymborska.

Il testo è stato per noi un trampolino di lancio

verso la creazione poetica.

Abbiamo accettato la provocazione

e così anche noi abbiamo vissuto l’emozione,

la discesa e la risalita

la pausa, il ritmo, la verità del testo poetico.

I miei studenti si sono scoperti poeti:

quelle che vi proponiamo sono alcune delle

loro creazioni.

Si sono guardati nel cuore,

si sono lasciati portare dalle immagini,

si sono fidati e ci hanno donato

qualche loro segreto.

Ma soprattutto, increduli, con l’entusiasmo

e la fiducia della loro giovane età,

hanno sperimentato un momento di

intensa poesia.

Cecilia Bolzani

Possibilità

Preferisco il cinema.

Preferisco i gatti.

Preferisco le querce sul fiume Warta.

Preferisco Dickens a Dostoevskij.

Preferisco me che vuol bene alla gente, a me che ama l’umanità.

Preferisco avere sottomano ago e filo.

Preferisco il colore verde.

Preferisco non affermare che l’intelletto ha la colpa di tutto.

Preferisco le eccezioni.

Preferisco uscire prima.

Preferisco parlar d’altro coi medici.

Preferisco le vecchie illustrazioni a tratteggio.

Preferisco il ridicolo di scrivere poesie, al ridicolo di non scriverne.

Preferisco in amore gli anniversari non tondi, da festeggiare ogni giorno.

Preferisco i moralisti che non promettono nulla.

Preferisco una bontà avveduta a una credulona.

Preferisco la terra in borghese.

Preferisco i paesi conquistati a quelli conquistatori.

Preferisco avere delle riserve.

Preferisco l’inferno del caos all’inferno dell’ordine.

Preferisco le favole dei Grimm alle prime pagine.

Preferisco foglie senza fiori che fiori senza foglie.

Preferisco i cani con la coda non tagliata.

Preferisco gli occhi chiari perché li ho scuri.

Preferisco i cassetti.

Preferisco molte cose che qui non ho menzionato

a molte pure qui non menzionate.

Preferisco gli zeri alla rinfusa che non allineati in una cifra.

Preferisco il tempo degli insetti a quello siderale.

Preferisco toccar ferro.

Preferisco non chiedere per quanto ancora e quando.

Preferisco considerare persino la possibilità

che l’essere abbia una sua ragione.

Wisława Szymborska



Preferisco il sole

Preferisco la sincerità anche da parte di chi mi odia

Preferisco lo stile libero

Preferisco i giorni produttivi, e quando ho modo di essere fiera di me

Preferisco gli abbracci di mia madre e i sorrisi di mia nonna

Preferivo quando c’era

Preferisco chi mangia e ha la forza di affrontarlo

Preferisco la libertà di opinione

Preferisco quando, per tutti, siamo tutti uguali

Preferisco quando vengo ascoltata

Preferisco quando non sono la solita persona orribile

Preferisco scrivere anziché leggere

Preferisco le cose essenziali ma significative

Preferisco il profumo delle rose

Preferisco quando non sono costretta a scusarmi

Preferisco il silenzio di prima mattina

Preferisco la musica quando le parole sembrano descrivermi

Preferisco la me di ora

Preferisco crescere ed il m e 55 al m e 52

Preferisco sorridere ed essere il motivo di un sorriso

Preferisco la pelle

Preferisco la cheesecake ai frutti di bosco

Preferisco il coraggio

Preferisco che le sigarette rimangano nel pacchetto

Preferisco che mi amino per ciò che sono

Preferisco l’odore dei libri

Preferisco la lettera “A”, prima dell’alfabeto e prima nel mio cuore

Marianna Volta

Preferisco i gatti invece dei cani

Preferisco il rumore delle onde

Preferisco la musica senza parole

Preferisco stare in compagnia

Preferisco viaggiare invece di stare in casa

Preferisco suonare e creare canzoni

Preferisco disegnare un mondo senza problemi

Preferisco guardare il cielo notturno

Preferisco accendere fuochi

Preferisco dormire in tenda

Preferisco sentire l’odore dell’aria e dei fiori

Preferisco guardare il tramonto sentendo gli uccellini che vanno a dormire

Preferisco aiutare la gente

Preferisco incidere i nomi di persone importanti sul legno

Preferisco fare foto e scrivere frasi sul senso della vita

Preferisco la luce invece del buio

Preferisco essere uno scout per poter dare una mano.

Federico Barillari

PREFERISCO LEI

Preferisco soffrire che far soffrire

Preferisco un abbraccio del mio cane

Preferisco il suono delle campane a quello delle macchine

Preferisco parlare con le stelle

Preferisco sorridere

Preferisco salire su altre macchine

Preferisco vedere il buio

Preferisco guardare negli occhi

Preferisco il colore blu

Preferisco la libertà

Preferisco la campagna

Preferisco non chiedere aiuto

Preferisco non piangere

Preferisco la fantasia

Preferisco mio fratello

Preferisco uscire

Preferisco la pioggia

Preferisco il rumore del mare alla notte

Preferisco essere negativa

Preferisco la verità

Preferisco gli aquiloni senza fili

Preferisco il semifreddo alla nutella

Preferisco che il cancro sia solo un segno zodiacale

Preferisco guardare dall’alto verso il basso

Preferisco far emozionare

Preferisco vivere la vita

Preferisco LEI

Elena Badiale

Preferisco chiudermi in me stessa che aprirmi

Preferisco non nascondermi

Preferisco non avere paura

Preferisco mangiare senza rimpianti

Preferisco sorridere con lui

Preferisco l’adrenalina

Preferivo parlare

Preferisco ascoltare

Preferisco stare sola con mia madre

Preferisco uscire la sera

Preferisco lottare

Preferisco il caldo

Preferisco la pianura

Preferisco dormire senza cuscino

Preferivo uscire che stare in casa

Preferivo gli amici

Preferisco i miei nonni

Preferisco mio zio

Preferirei la felicità

Preferivo cento

Preferivo la serenità

Preferirei non pensare

Preferisco sfogarmi a basket

Preferisco piangere in panchina

Preferirei non trovarmi in mezzo a due decisioni

Preferisco la campagna

Preferisco il fruscio dei ruscelli

Preferisco la musica a palla

Preferisco il 23

Preferisco scrivere su note

Preferisco i colori dell’autunno

Preferisco la serietà

Preferisco la sincerità

Preferisco non stare in ospedale

Preferisco la libertà

Preferisco la solitudine

Mia Esposito Marraffa

Preferisco stare bene

Preferisco rischiare

Preferisco fare ciò che non ho mai fatto

Preferisco correre

Preferisco stare con gli amici

Preferisco ascoltare che parlare

Preferisco divertirmi

Preferisco stare a casa

Preferisco la pizza che il sushi

Preferisco il verde

Preferisco la creatività

Preferisco la verità

Preferisco essere positivo

Matteo Minelli

Preferisco chi ricambia l’amore dato.

Preferisco l’educazione reciproca.

Preferisco i cani grandi.

Preferisco quando le persone ridono con me.

Preferisco le stagioni fredde.

Preferisco le felpe oversize.

Preferisco la sincerità.

Preferisco l’amore di un abbraccio nel letto d’inverno.

Preferisco chi non fuma sigarette.

Preferisco i film romantici con la persona che ami.

Preferisco la cucina italiana.

Preferisco la brezza della montagna che l’afa del mare.

Preferisco spesso la solitudine.

Preferisco la fedeltà.

Preferisco il freddo al caldo.

Preferisco chi ascolta.

Preferivo quando il mio cane mi riportava la pallina.

Preferisco il cappuccio.

Preferisco stare dietro su un telo nell’erba.

Preferisco chi mi appoggia e mi consola nei momenti bui.

Preferisco piangere davanti ad un film che trattenermi.

Preferisco chi c’è sempre per me.

Preferisco le ragazze basse.

Preferisco spesso il nero.

Preferisco divertirmi.

Fabio Vanini

Preferisco viaggiare di notte in macchina con la musica.

Preferisco cucinare con mia nonna.

Preferisco l’odore di casa di mia nonna.

Preferisco i suoi abbracci strettissimi.

Preferisco passare il Natale in famiglia.

Preferisco vedere i miei sorridere.

Preferisco passare del tempo con i miei cugini.

Preferisco la Romania.

Preferisco il cammino acceso.

Preferisco addobbare la casa per Natale.

Preferisco aiutare mio papà a fare lavori in casa.

Preferisco la montagna al mare.

Preferisco sciare.

Preferisco le persone che dicono di essere fieri di me.

Preferisco i complimenti che mi fa la gente che non conosco.

Preferivo me stessa da bambina.

Preferisco l’estate.

Preferisco fare serata con gli amici.

Preferisco cantare a squarciagola.

Preferisco ridere senza un motivo.

Preferisco fare shopping.

Preferisco fare foto.

Preferisco gli animali.

Preferisco la pizza.

Preferisco quando il telefono non prende.

Preferisco ascoltare musica con le cuffiette.

Preferisco giocare a briscola.

Andrada Hojda

Preferisco i pesci.

Preferisco i boschi agli alberi sparsi.

Preferisco Gallo a Ferrara.

Preferisco le terre aride a quelle fertili.

Preferisco i piccoli gruppi alle grandi comunità.

Preferisco le casseforti.

Preferisco essere giudicato che giudicare.

Preferisco, a volte, scappare dalla realtà.

Preferisco essere sacrificato che sacrificare.

Preferisco I miei genitori.

Preferisco far fare agli altri ció che mi vergogno di fare.

Preferisco continuare a far finta che tutto sia a colori.

Manuel Turco

Preferisco ballare

Preferisco parlare

Preferisco l’amore

Preferisco la fedeltà

Preferisco l’unità

Preferisco la calma

Preferisco il confronto al litigio

Preferisco le porte socchiuse

Preferisco un giorno senza lacrime piuttosto che un giorno senza sorriso

Preferisco non chiedere

Preferisco aspettare chiarimenti

Preferisco sistemare e non lasciare in sospeso

Preferisco soffrire e non far soffrire

Preferisco gli abbracci ai baci

Preferisco vedere che sentire

Preferisco un tatuaggio a un trucco

Preferisco le torte fatte in casa

Preferisco i pranzi in famiglia

Preferisco l’astratto al materiale

Preferisco vivere la storia piuttosto che raccontarla

Preferisco nascondere

Preferisco la me di undici anni fa dalla me di ora

Preferisco un mondo bianco a un mondo nero

Preferisco non dover scegliere

Preferisco vedere orgoglio e pregiudizio

Martina Lo Basso

Preferisco la felicità

Preferisco il colore azzurro

Preferisco la calma

Preferisco la spensieratezza

Preferisco il salato al dolce

Preferisco il freddo al caldo

Preferisco la quiete al caos

Preferisco la libertà di espressione alle regole

Preferisco soffrire che sentirmi vuoto

Preferisco il dolore fisico a quello psicologico

Preferisco amare che odiare

Preferisco essere me stesso che cambiare per gli altri

Preferisco emozionarmi che restare indifferente

Preferisco pensare a tutto ciò che di bello ho che a ciò che non ho

Preferisco pensare che il domani possa essere migliore.

Enrico DaCol

