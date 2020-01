La Polizia provinciale si dota del Targa System per controllare se i veicoli siano in regola con copertura assicurativa e revisione

Da: Ufficio Stampa Provincia di Ferrara

La Polizia provinciale di Ferrara si è recentemente dotata del dispositivo Targa System per aumentare l’efficacia dei controlli stradali tesi a contrastare il fenomeno della circolazione di veicoli privi di copertura assicurativa e non in regola con la revisione, visto l’alto numero di veicoli circolanti in Italia senza assicurazione: circa 3 milioni.

Con l’utilizzo del dispositivo, la pattuglia su strada riceve la segnalazione da un’interfaccia con i dati della motorizzazione civile senza revisione e/o assicurazione e procede a fermare il veicolo.

Dal controllo della carta di circolazione si rileva la storia delle revisioni del veicolo e, mediante la consultazione del personale in centrale operativa, è possibile accertare anche eventuali prenotazioni già registrate.

Con l’esame del certificato di assicurazione, documento da portare sempre a bordo, gli agenti della Polizia provinciale rilevano l’effettiva copertura assicurativa del veicolo e, in caso di incongruenze fra la documentazione esibita e il dato presente negli archivi della motorizzazione civile, procedono alla verifica presso i servizi antifrode delle varie compagnie assicuratrici.

“Si tratta di controlli eseguiti con lo scopo di innalzare la sicurezza della circolazione stradale – precisa il comandante della Polizia provinciale Claudio Castagnoli – e mirati ai soli automobilisti che, da una prima verifica negli archivi nazionali della motorizzazione civile, non risultino in regola con la revisione e/o la copertura assicurativa”.

Il riscontro puntuale e immediato eseguito su strada consente poi un preciso accertamento partendo dall’anomalia segnalata dal Targa System, che si estende all’interezza del veicolo nonché alla condotta nella circolazione stradale tenuta dal conducente.

Il Targa System, quindi, non accerta alcuna violazione costituendo un semplice supporto per l’operatore di Polizia, che direttamente verificherà eventuali addebiti al conducente del veicolo e, se presente, anche al proprietario del mezzo.

La sanzione prevista dal codice della strada per circolazione senza copertura assicurativa è di 868 euro, mentre per circolazione con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è di 173 euro.

