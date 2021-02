Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Gianni Molinari, Prefettura di Ferrara

LA PREFETTURA AL FIANCO DEL “CENTRO DONNA E GIUSTIZIA”

Formalizzata dal Prefetto Michele Campanaro l’adesione al progetto “Orphan of Femicide Invisible Victim”

Il Prefetto Michele Campanaro ha incontrato stamane, a Palazzo don Giulio d’Este, Paola Castagnotto Presidente del “Centro Donne e Giustizia”, il centro antiviolenza di riferimento della provincia estense, che da anni opera con diversi sportelli dislocati sul territorio e con importanti iniziative contro ogni forma di violenza psicologica, fisica, sessuale e economica alle donne e ai minori, italiani e stranieri, all’interno e fuori la famiglia.

Il momento di confronto ha rappresentato l’occasione per fare il punto della situazione sull’attività del Tavolo tecnico provinciale operante presso la Prefettura, nell’ambito del Protocollo d’intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti di donne e minori.

“In questo lungo periodo di emergenza sanitaria, è tra gli obiettivi prioritari della Prefettura quello di continuare a dare voce e sostegno alla rete territoriale, attraverso l’attività di coordinamento del tavolo prefettizio – ha sottolineato il Prefetto Michele Campanaro – In una logica di piena collaborazione, ispirata alla sussidiarietà orizzontale e ad una dimensione di prossimità al cittadino, le iniziative messe in campo nell’ambito del tavolo prefettizio di coordinamento sono in grado, da una parte, di offrire supporto e assistenza alle persone fragili e, dall’altra, di intercettare per tempo possibili segnali di criticità che potrebbero sfociare in episodi di violenza”.

Al tema della violenza di genere è strettamente collegato il dramma dei minori che vivono le violenze in famiglia e, ancor di più, quello degli orfani dei femminicidi. Al riguardo, il Prefetto Michele Campanaro ha comunicato in mattinata alla Presidente del “Centro Donne e Giustizia” l’adesione della Prefettura di Ferrara al progetto europeo “Orphan of Femicide Invisible Victim”, in un’ottica di prevenzione, riconoscimento e intervento nell’ambito della protezione e della tutela degli orfani di femminicidio. Partendo da una ricognizione del fenomeno a livello territoriale, la strategia progettuale mira allo sviluppo di una operatività̀ volta al miglioramento del livello qualitativo della presa in carico dei minori da parte di famiglie affidatarie, con l’obiettivo del superamento dell’evento traumatico.

“La Prefettura non farà mancare il convinto sostegno all’importante progetto europeo portato avanti a livello territoriale dal ‘Centro Donne e Giustizia’, in favore degli orfani di femminicidi”, ha concluso il rappresentante del Governo

