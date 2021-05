La premiazione del contest SFIDE-ANBI ER con Maria Pia Timo e Francesco Damiano diventa uno show online per gli studenti della nostra regione.

Tempo di lettura: 5 minuti

Comunicato stampa ANBI Emilia Romagna.

I ragazzi hanno gareggiato sui social, a colpi di like, presentando le loro proposte culinarie, inserendo nella loro ricetta prodotti locali e materie prime del territorio IGP, DOP, STG generati dalla risorsa idrica proveniente dall’irrigazione.

Note di merito per Cappellaccio Dry e lasagna Tienibotta.

BOLOGNA – Sfide l’acronimo di School – Food – Innovation – Digital – Environment ovvero il social contest, ideato e realizzato da Eikon in partnership con ANBI Emilia Romagna e giunto quest’anno alla sua settima edizione. Beneficiato, anche in epoca emergenziale, da una massiccia partecipazione SFIDE ha contato oltre 1200 studenti coinvolti, suddivisi in 48 classi di licei, istituti tecnici e professionali tutti della regione Emilia Romagna. I ragazzi hanno gareggiato sui social, a colpi di like, presentando le loro proposte culinarie, inserendo nella loro ricetta prodotti locali e materie prime del territorio IGP, DOP, STG generati dalla risorsa idrica proveniente dall’irrigazione, oppure creando contenuti “ad hoc” per i social per narrare il processo che porta l’acqua a trasformarsi in un prodotto agroalimentare e qual è il contributo migliorativo fornito dall’agricoltore a questo tipo di trasformazione essenziale come l’acqua stessa per la vita di ognuno di noi.

La premiazione in diretta social su Facebook e sul canale You Tube, coordinata dal giornalista Andrea Gavazzoli, ha visto le continue e piacevoli intrusioni di due mattatori, attori, cabarettisti d’eccezione come Maria Pia Timo e Francesco Damiano (direttamente da Zelig , Italia’s got Talent e numerose produzioni teatrali e cinematografiche) che hanno animato e rallegrato la mattinata online degli istituti interagendo direttamente con gli studenti-chef e dando vita ad esilaranti siparietti goliardico-culinari sulle piccole-grandi “sfide” che ognuno dei team aveva realizzato per il pubblico del concorso e per tutti coloro che li hanno seguiti quotidianamente sui social. Ogni classe infatti ha avuto a disposizione 3 minuti di tempo per presentare il proprio lavoro (o una significativa parte di esso) in diretta streaming sulla piattaforma Zoom, con l’ausilio di diversi strumenti di comunicazione: slides, video, musica, immagini o slogan.

Nel corso della premiazione delle sezioni ANBI Emilia Romagna e Food Master Class sono risultate vincitrici le classi: 2 le classi vincitrici del titolo FOOD MASTER CLASS 2021 (le classi che sui social hanno ricevuto più like: 3AB dell’Istituto Remo Brindisi di Lido degli Estensi (FE) per la deliziosa commistione ottenuta tra salato e dolce che ha conquistato 1532 like (tra le scuole alberghiere, dette professional) e la 4U dell’I.T.C.S. Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno (BO) che con la loro “Lasagna Tienibotta” hanno raggiunto 1104 like, ottenendo il 1° posto tra le non professional (cioè tutte le altre scuole). 4 le classi vincitrici per la SEZIONE ANBI 2021 (maggiore attenzione al tema dell’agricoltura sostenibile e delle eccellenze del food del nostro territorio). La 4^BAK dell’IST. ALBERGHIERO SPALLANZANI di Castelfranco Emilia (MO) con i piatti ARMONIA ROSSA e NODINI DORATI (tra i professional). A pari merito (tra i non professional): 3^CD dell’IST. AGRARIO SERPIERI di Bologna con il progetto social ACQUA QUIZ. 4^AM e 4^EM dell’Istituto Agrario NAVARRA di Ferrara con due piani editoriali social. 2 le classi vincitrici per la SEZIONE ANBI 2020, classi degli istituti alberghieri vincitrici dello scorso anno e non premiate al tempo a causa dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia: 4^F Istituto Alberghiero Nelson Mandela di Castelnovo nè Monti (RE), Primi classificati categoria ANBI Emilia Romagna con la Video-ricetta:”Torta di riso”. 2 la CA IAL EMILIA ROMAGNA di Ferrara con il “Cappellaccio DRY”.

Nel corso della diretta sono stati diversi anche gli interventi degli organizzatori : “Il pianeta ha bisogno di cibo – hanno commentato Francesco Vincenzi e Alessandro Ghetti rispettivamente presidente e coordinatore di ANBI Emilia Romagna – La popolazione mondiale aumenta sempre più rapidamente. Occorre dunque ritrovare massima armonia ed equilibrio tra le risorse naturali e l’attività dell’uomo che influisce sull’habitat e sul cambiamento climatico. L’irrigazione è un valore per l’intera comunità, crea sviluppo e occupazione, se ben fatta, incrementa la qualità dei prodotti del territorio. L’impiego razionale dell’acqua è alla base di uno stile di vita sostenibile, la cui promozione passa anche attraverso la pratica irrigua delle produzioni agroalimentari”.

Anche la CEO di Eikon Patrizia Plazzi, ideatrice storica della competizione ludico-formativa-educativa, ha sottolineato “ l’importanza di sensibilizzare le giovani generazioni attraverso format che li coinvolgano direttamente e in grado di valorizzare anche le loro abilità pratiche oltre che conoscitive.

In rappresentanza dei Consorzi di Bonifica partner delle classi vincitrici di SFIDE sono intervenuti anche Domenico Turazza, direttore generale del Consorzio Emilia Centrale, Nicola Dalmontee Paolo Mannini presidente e direttore generale del Canale Emiliano Romagnolo e Luca Natali vicepresidente del Consorzio Pianura di Ferrara.

