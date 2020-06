La programmazione dell’Apollo Cinepark.tv con #iorestoinsala

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Apollo Cinepark

Arriva in sala virtuale 1 sulla piattaforma Cinepark.tv dell’Apollo il nuovo film di Cristina Comencini “Tornare”, con Giovanna Mezzogiorno e Vincenzo Amato e una giovanissima Beatrice Grannó. Il film è ambientato a Napoli negli anni 90 e la vicenda ruota attorno ad Alice (Giovanna Mezzogiorno) quarantenne expat in America che, costretta a tornare a casa per il funerale del padre, si troverà a ripercorrere i luoghi della sua infanzia rimanendo coinvolta in un mondo misterioso e pericoloso, in cui dovrà fare i conti con il suo passato e la propria identità.

Restano disponibili in streaming anche Favolacce (sala 2), L’Hotel degli Amori Smarriti (sala 3 alle ore 10.30, 17.00 e 21.00), Georgetown (sala 3 alle ore 15.00, 19.00, 23.00) e Alla mia piccola Sama (in Sala 4).

La programmazione virtuale rispetta gli stessi orari per tutte le sale: 10:30, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00. Lo spettatore potrà cominciare a vedere il film fino ad 1 ora dopo l’orario di inizio spettacolo indicato e la fruizione del film acquistato sarà possibile entro 36 ore dal momento dell’acquisto. #iorestoinsala permette anche – a chi ne avesse voglia – di incontrare gli altri spettatori in sala, fare amicizia, conversare in chat con il vicino di poltrona e commentare il film.

