La Protezione Civile di Comacchio

Continua l’opera di volontariato e aiuto della Protezione Civile di Comacchio – Associazione Trepponti, impegnata sul fronte dell’emergenza Covid – 19. In sinergia con il Coordinamento provinciale di Ferrara il nucleo lagunare della Protezione Civile, insieme agli omologhi di Lagosanto e Fiscaglia, provvede alla consegnando farmaci erogati dall’Ospedale del Delta: la consegna è destinata a cittadini residenti nei comuni dell’areale deltizio segnalati dallo stesso ospedale.

Il Comune di Comacchio attraverso una convenzione con la stessa Protezione Civile, assicura la consegna dei farmaci a domicilio a quanti sono in difficoltà e sono in situazione di fragilità. La richiesta di consegna a domicilio di farmaci, per le persone in difficoltà, si può effettuare dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ai seguenti recapiti telefonici: 0533 310292 e 0533 310258. Ora è stato attivato anche il servizio di reperibilità per la giornata di sabato: in questo caso si realizza la prenotazione per la consegna il lunedì successivo. Ricordiamo che a tutela degli utenti è stato predisposto un protocollo di sicurezza che prevede l’utilizzo di un codice/parola chiave che verrà fornito al cittadino nel corso della chiamata.

