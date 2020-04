La “ripartenza” post-emergenza sanitaria della Regione Emilia-Romagna sia indirizzata a promuovere la sostenibilità ambientale

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Europa Verde

Silvia Zamboni, consigliera regionale di Europa Verde: “Da più parti si sente dire che niente

sarà più come prima. Occorre cogliere l’opportunità della fase 2 per avviare la conversione

ecologica della regione, con investimenti green e a sostegno della sanità pubblica che

nell’emergenza ha dato prova della sua strategicità”

Con una risoluzione depositata oggi, il Gruppo Europa Verde dell’Assemblea

Legislativa dell’Emilia-Romagna chiede alla Giunta di mettere in campo strategie e risorse per la

pianificazione della “ripartenza” post-emergenza sanitaria che avviino la conversione ecologica

della regione per un rilancio economico e sociale all’insegna della sostenibilità ambientale, del

contrasto ai cambiamenti climatici, della green economy, dell’impiego delle fonti di energia

rinnovabili e della mobilità sostenibile. E ribadisce la strategicità della sanità pubblica, che dovrà

essere rafforzata in chiave di medicina del territorio.

“Dobbiamo incrementare l’apporto della medicina del territorio e delle cure a domicilio e

considerare parte integrante della tutela della salute le attività di prevenzione primaria – a

cominciare dal risanamento ambientale – e non solo quelle di cura e di diagnosi precoce” sottolinea

Silvia Zamboni. “Occorre fare tesoro delle esperienze di smart working e consolidare, con

provvedimenti di promozione della mobilità sostenibile, i risultati di riduzione dei tassi di

inquinamento atmosferico locale conseguiti in queste settimane con le misure di distanziamento

sociale e di limitazione degli spostamenti casa-lavoro-casa. Per raggiungere questi obiettivi, è

auspicabile che la Giunta, oltre ad avvalersi della task force di saggi annunciata nei giorni scorsi

dal Presidente Bonaccini, coinvolga soggetti rappresentativi del mondo ambientalista e della green

economy per condividere un percorso che porti a profondi cambiamenti ambientalmente virtuosi in

tutti gli ambiti della vita dei cittadini, del comparto produttivo e di quello dei servizi. La Regione

Emilia-Romagna non perda l’occasione dei finanziamenti del Green Deal europeo”.

