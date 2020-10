La società asd Format Ferrara ai campionati italiani atletica FISDIR 2020

Tempo di lettura: 2 minuti

da: Format Ferrara

Nelle giornate del 10 e 11 ottobre a Pescara si sono svolti i campionati italiani assoluti di atletica leggera FISDIR (Federazione Italiana Sport paralimpico degli intellettivo relazionali.

L’asd Format Ferrara ha partecipato alla massima competizione di atletica con due suoi atleti Cristina Vecchio, classe c21 ovvero atleti con sindrome di down e Kevin Visentini, classe open (disabilità intellettiva).

Gara agonistica dove Kevin Visentini classe juniores (over 20) ha gareggiato ne 100metri piani classificandosi al 3°posto nella categoria juniores con un tempo di 13.51”, inoltre si è classificato al 4° posto nel campionato senior. Seco do i tecnici Grande Alessandro e Stefano Pasa è stato un risultato importantissimo, perché per Kevin si tratta della sua prima partecipazione ad una finale nazionale di questa importanza, soddisfatto anche Mauro Ficerai (commissario tecnixco della nazionale) che si complimenta personalmente con il giovane atleta, incitandolo a continuare ad allenarsi, vede in lui grandi capacità di miglioramento.

Cristina Vecchio, ha sbaragliato la concorrenza nel lancio del peso, vincendo il suo primo titolo come campionessa italiana 2020 nel lancio del peso con un lancio di 4.65 m, aprendo le porte per una potenziale convocazione nella nazionale.

Cristina ha partecipato anche nei 100 metri piani, classificandosi al 4° posto, gara vinta dalla fortissima Chiara Zeni che stabilisce, addirittura, il nuovo record europeo; Cristina a di una indecisione alla partenza non riesce a stare dietro al passo della fortissima Chiara e, come detto, non è potuta salire sul podio.

Grandi risultati della asd Format Ferrara che torna a casa con dei risultati importanti e gratificanti che danno sempre energie nuove per continuare i suoi atleti con disabilità intellettiva. Molto soddisfatto il presidente Mario Grande che ringrazia sempre tutto il suo staff tecnico e quindi grazie a Stefano, Sara, Giada, Alessandro, Matteo, Caterina, Giulia. Cristina

