Nel 2014, insieme ad altre organizzazioni con il nome collettivo “Italiani d.o.c. (di Diversa Origine Culturale), abbiamo invitato a Ferrara Domenico Lucano il sindaco di Riace citato in molte occasioni come il miglior sindaco d’Italia.

La presenza di richiedenti asilo, recentemente arrivati dalla Libia, faceva discutere e noi volevamo conoscere il famoso “modello Riace”.

Il 14 aprile alla Sala Estense, insieme allo scrittore Tahar Lamri e Rania Guembura, per Cittadini del Mondo-occhioaimedia, Mimmo è intervenuto ed ha raccontato l’accoglienza dei migranti nelle case dismesse abbandonate dagli emigrati italiani e l’integrazione con la popolazione locale attraverso varie attività artigianali. Un progetto bellissimo per i migranti e gli abitanti del posto, funzionante nonostante i ritardi dei rimborsi statali.

Per tutto questo, non solo è stato eletto nel suo paese per ben 3 mandati dal 2004 al 2018, ma ha anche ricevuto numerosi riconoscimenti italiani ed internazionali tra i quali il terzo posto come miglior sindaco del mondo (2010 World Mayor), premi per la pace e i diritti umani da varie città (Berna 2015, Dresda 2017) e la cittadinanza onoraria di Milano.

Il “modello Riace”, però, non piace a tutti e la persecuzione nei confronti di Mimmo Lucano va avanti da alcuni anni.

Proprio a Ferrara nel 2018 organizzammo, durante il Festival di Internazionale, un presidio in suo sostegno quando fu arrestato.

Ora, dopo l’incredibile condanna del tribunale di Locri a 13 anni di carcere, saremo di nuovo in piazza, in solidarietà con una persona che ha lottato tutta la vita contro la mafia e per i diritti umani.

Cittadini del Mondo-occhioaimedia



Flash mob; sabato 2 ottobre alle ore 15.30

in piazza Castello – Ferrara

in solidarietà con Mimmo Lucano condannato per il reato di solidarietà

“Una valanga umana faccia sentire subito la sua solidarietà a Mimmo Lucano, condannato a più di tredici anni per il “reato” di solidarietà […] ”

Leggi e firma la petizione nazionale Mimmo, siamo con te! [Qui]

Il 2 ottobre, alle ore 13.12 la petizione di solidarietà ha già raccolto 190,066 adesioni

Cover: Presidio per Mimmo Lucano, Ferrara, ottobre 2018

