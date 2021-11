La Terra vista dalla Luna

Tempo di lettura: 2 minuti

Premessa: questo “germoglio” non è a favore del Green Pass

In questo video: (qui) possiamo godere di uno straordinario siparietto, che illustra uno spaccato dell’animo italico come solo un ispirato Ennio Flaiano sarebbe stato capace di rappresentare. Il video illustra un frangente dell’ultima manifestazione contro il Green Pass tenutasi a Milano.

Ad un certo punto la rappresentante della Questura illustra chiaramente ai manifestanti, circondati dalle forze dell’ordine (in assetto assolutamente pacifico), qual è la strada da seguire per uscire dal cordone e tornare alle proprie abitazioni, perché non è consentito ai manifestanti bloccare il traffico nell’area della Darsena. Per tutta risposta, uno dei manifestanti prende il telefonino e chiama il 112 per protestare (contro non si sa che cosa, visto che non è bloccato e anzi gli è stato spiegato come andarsene a casa), e dopo aver descritto la situazione al telefono, il 112 gli chiude la comunicazione.

Del resto, voi cosa avreste fatto dopo che uno chiama la Polizia per protestare per il fatto che la Polizia, pacificamente, gli dice che può andarsene pacificamente? Allora lui riprova a fare il 112 e finge di sentirsi male (in effetti il soggetto non sta bene, ma in un senso più escatologico, mentre fisicamente appare in ottima forma).

In questo video si vede anche qualcuno che dubita del fatto che i poliziotti in piazza siano veramente poliziotti.

A questo punto potremmo dubitare del fatto che il video sia vero e che non sia un montaggio di Lercio. Invece è tutto vero. E queste persone hanno l’aspetto di persone normali. E i poliziotti sembrano veri poliziotti, e il tutto sembra svolgersi in effetti in una piazza di Milano, Italia, pianeta Terra.

Ma forse non è così: forse i poliziotti sono figuranti, al 112 risponde un impostore, il pianeta Terra non è rotondo, Magellano era un pazzo, Luca Parmitano dallo spazio trasmette immagini fasulle e con lui Gagarin, Armstrong e tutta la stirpe degli Impostori dello Spazio.

“Here am I floating round my tin can

Far above the Moon

Planet Earth is blue

And there’s nothing I can do”.

David Bowie

