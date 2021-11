La tua voce in regione

Tempo di lettura: 2 minuti

Cari amici e care amiche,

siamo alle prese con settimane cruciali per sostenere la ripresa dell’Italia e della nostra Emilia-Romagna. Una ripresa che ci pone innanzi tante sfide per il futuro di lungo periodo della nostra società, profondamente scossa da questi due anni di pandemia. Proprio la pandemia che, nonostante le nostre vite siano ormai tornate alla piena normalità dai scorsi mesi estivi e anche i settori più a rischio hanno potuto riaprire e ripartire, non è in alcun modo da considerare finita. Grazie al vaccino siamo riusciti a contenere il contagio, anche in questa prima fase della stagione fredda, vi ricordo che proprio in questi giorni lo scorso anno sono state istituite le zone e i colori che per lunghi mesi hanno contrassegnato le nostre vite. Nonostante questo buon risultato, non possiamo assolutamente permetterci di abbassare la guardia e dobbiamo vaccinarci tutti e tutte senza esitazione. Gli scontri avvenuti in molte città e i gravi atti di vandalismo ai danni delle sedi vaccinali accaduti anche a Ferrara vanno condannati con ogni mezzo.

In Regione l’agenda è fitta di appuntamenti. In questo mese di novembre inizia il lavoro di confronto e mediazione per la stesura del bilancio 2022, che arriverà in aula prima delle festività natalizie, in modo da fornire all’ente regionale tutti gli strumenti per affrontare al meglio un nuovo anno di investimenti che avrò modo sicuramente di spiegarvi nelle prossime settimane. Intanto continua il sostegno alle categorie più colpite dalle restrizioni dei mesi scorsi. Proprio in queste settimane è stato aperto il bando per destinare fondi alle associazioni sportive per consentire loro di riprendere le tante attività.

Anche sul versante politico ci sono appuntamenti importanti all’orizzonte. Infatti il Partito Democratico, a livello regionale, è chiamato a rinnovare i propri vertici eleggendo il nuovo segretario. Ci tengo a ringraziare il segretario uscente, Paolo Calvano, per tutto il lavoro svolto in questi lunghi anni. Nelle prossime settimane in ogni federazione provinciale e in ogni singolo circolo del PD si svolgeranno momenti di dibattito e confronto per la scelta tra i vari candidati. Un momento di democrazia al nostro interno che ci contraddistingue rispetto a molte altre forze politiche.

Marcella Zappaterra

