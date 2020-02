La visione collaterale

Del diritto e della legge ci si riempie la bocca, ma non la pancia. Dell’essere buon cittadino, fedele servitore, contribuente preciso e votante diligente, altrettanto. La rivoluzione neolitica non portò solo la domesticazione dei cereali, ma la sopraffazione dell’Uomo sull’Uomo, stratificata nei millenni con un unico scopo: il mantenimento dell’ordine costituito. A qualsiasi latitudine. A qualsiasi costo. La volontà di controllo del potere costituito, ha espresso nei secoli una moltitudine di opzione legate all’unico scopo di perpetuazione dello scopo, scoprendo che la migliore è una sola: far credere le masse libere di decidere. Il resto è pura storia non dell’ideologia, ma dell’idiozia.

“Essere governato significa essere guardato a vista, ispezionato, spiato, diretto, legiferato, regolamentato, recintato, indottrinato, catechizzato, controllato, stimato, valutato, censurato, comandato, da parte di esseri che non hanno né il titolo, né la scienza, né la virtù. Essere governato vuol dire essere, ad ogni azione, ad ogni transazione, ad ogni movimento, annotato, registrato, censito, tariffato, timbrato, squadrato, postillato, ammonito, quotato, collettato, patentato, licenziato, autorizzato, impedito, riformato, raddrizzato, corretto. Vuol dire essere tassato, addestrato, taglieggiato, sfruttato, monopolizzato, concusso, spremuto, mistificato, derubato, e, alla minima resistenza, alla prima parola di lamento, represso, emendato, vilipeso, vessato, braccato, tartassato, accoppato, disarmato, ammanettato, imprigionato, fucilato, mitragliato, giudicato, condannato, deportato, sacrificato, venduto, tradito, e per giunta schernito, dileggiato, ingiuriato, disonorato, tutto con il pretesto della pubblica utilità e in nome dell’interesse generale.”

Pierre-Joseph Proudhon

Commenta