La zzzcozzzzaaaa

Da tempo mi chiedo cosa manca al Paese, all’Europa, al Mondo.

Finalmente ho trovato una risposta: what the world needs now – come diceva quello – è un altro fotografo.

C’è una certa carenza di persone dedite all’arte della fotografia, una cosa che proprio non mi riesco a spiegare, visto che ormai persino i telefoni fanno le foto.

Ho dunque deciso di lanciarmi in questo settore così poco inflazionato, sono carichissimo e non vedo l’ora di dare anch’io il mio contributo a quest’arte così svalutata.

Per prima cosa ho deciso di lanciarmi proprio in scivolata su quello che per molti è un terreno scivolosissimo: il nudo.

Ho dunque deciso di fotografare esseri umani nudi nelle più svariate situazioni e posizioni, concentrandomi particolarmente sulle loro espressioni facciali mentre vengono sottoposti a quell’esperienza olfattiva che tutti quanti abbiamo sperimentato nella nostra vita: il rilascio di un peto da parte di un’altra persona.

Con questo mio progetto vorrei indagare il livello di comprensione che la razza umana ha raggiunto, nel 2020, a proposito di questo fenomeno che per molti rappresenta ancora un tabù.

Successivamente, vorrei scardinare e distruggere – possibilmente per sempre – quest’altra grassissima bugia che da secoli, ormai, impiccia il mondo dal suo progredire: le signorine queste cose non le fanno.

Mi dedicherò allora ai ritratti di svariati esseri umani di genere femminile, esseri immortalati nel mentre del bel gesto.

Non vedo l’ora di realizzare questi miei progetti e di mandare poi tutte queste foto al sig. Amedeo Umberto Rita Sebastiani così, per simpatia ma soprattutto perché se lo merita.

Magari poi, fa 2 + 2 e la pianta di farle lui col cervello, ‘ste cose qua.

Ma vabbè, buona settimana.

Rock Me Amadeus (Falco, 1985)

Commenta