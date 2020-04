“Laboratori Aperti”. Web giornale di comunicazione scientifica sulla pandemia Covid-19

Da: Università degli studi di Ferrara.

Il Laboratorio di storia e comunicazione della scienza di Unife pubblica aggiornamenti, analisi e approfondimenti su Covid-19 basati sulle conoscenze scientifiche e ricerche della nostra Università

“Laboratori Aperti” inizia le pubblicazioni dalle ore 24 di oggi, venerdì 3 aprile. Il progetto è coordinato dal Laboratorio DOS- Design Of Science, diretto da Marco Bresadola e Michele Fabbri e si avvale di una redazione di esperti in diversi campi scientifici provenienti dal Master in Giornalismo e Comunicazione Istituzionale della Scienza dell’Università di Ferrara, con il coordinamento editoriale di Mariasilvia Accardo.

Laboratori Aperti è un web giornale di comunicazione scientifica pensato per aiutare cittadine e cittadini ad affrontare insieme i problemi imposti dalla pandemia Covid-19. Il nostro lavoro si basa sulle conoscenze scientifiche presenti nell’Università di Ferrara e su selezionate fonti scientifiche e culturali. Lontano dal rumore dei social media, in questi giorni assordante, intendiamo offrire uno spazio affidabile per informarsi e discutere: non per sostituirsi al libero giudizio dei lettori, ma per aiutarli a orientarsi nel diluvio di informazioni e commenti.

“I dati del giorno” è la rubrica video quotidiana in cui Lamberto Manzoli, medico epidemiologo e direttore del Dipartimento di Scienze mediche dell’Università di Ferrara, analizzerà gli ultimi dati per fornire informazioni chiare relativamente alle domande che tutti ci poniamo: che cosa sta succedendo dal punto di vista della diffusione nel nostro territorio? Cosa c’è di diverso dai dati precedenti e da altre situazioni territoriali? Cosa possiamo dire dell’evoluzione della situazione? Sta cambiando qualcosa di significativo? La rubrica è anche occasione per rispondere alle domande che vengono inviate in redazione.

“Approfondimenti da Unife” è la rubrica video in cui gli scienziati dell’Università di Ferrara e gli esperti che collaborano affrontano, con la conduzione di un esperto in comunicazione scientifica, le questioni poste dalla pandemia. Questioni etiche, giuridiche, di comunicazione del rischio, di interpretazione dei dati, sociali, ecc. Sempre riferite a situazioni concrete e attinenti al nostro territorio, pur nella dimensione globale che una pandemia necessariamente comporta.

“Vita da studente”, “Cosa sappiamo di Covid-19” e “Non solo scienza” sono i tre spazi del web giornale che accolgono articoli redazionali rispettivamente su tutto ciò che riguarda la vita e i problemi dei nostri studenti e delle loro famiglie, in larga parte residenti in altre città, le migliori informazioni e commenti scientifici sull’argomento e tutto ciò che nelle nostre vite ha gran valore e che la scienza da sola non può affrontare.