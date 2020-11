Tempo di lettura: 3 minuti

da: Comune di Lagosanto

Dalla giornata di sabato 07 novembre 2020, a Lagosanto, ripartirà il servizio di consegna a domicilio sia

della spesa che dei medicinali.

ASSISTERE LE FASCIE DEBOLI, IN PARTICOLARE I NOSTRI ANZIANI NON È SOLO UN DOVERE, BENSÌ È UN

ONORE, PER QUESTA AMMINISTRAZIONE, POTERE ESSERE D'AIUTO A COLORO CHE HANNO CONTRIBUITO

A EDIFICARE LA NOSTRA MERAVIGLIOSA COMUNITÀ.

L’Amministrazione Comunale, attraverso la preziosa e sempre disponibile “Protezione Civile di Lagosanto”,

attiverà il servizio “SPESA AMICA”. servizio di spesa e consegna medicinali a domicilio, per conto degli

anziani e delle persone deboli residenti nel territorio comunale, che non hanno familiari in grado di fornire

loro un sostegno adeguato in questo momento delicato.

Il servizio sarà operativo tutte le giornate di mercoledì e sabato, per le prenotazioni si prega di telefonare

alll'URP (Ufficio relazioni con il pubblico) del Comune di Lagosanto, che risponde al numero 0533.909511,

nelle giornate di martedì e venerdì e dalle ore 10:00 alle ore 12:30.

Il servizio è GRATUITO, seguirà l'andamento dell'emergenza, e verrà modulato di conseguenza:

aumentando (se necessario), le giornate di operatività e quindi di prenotazione.

*** Prenotazione servizio “SPESA AMICA”:

– Martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:30;

– Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30.

*** Erogazione servizio “SPESA AMICA”:

– Mercoledì dalle ore 09:00 fino a esaurimento calendario giornaliero;

– Sabato dalle ore 09:00 fino a esaurimento calendario giornaliero.

Dalla giornata di sabato 07 novembre 2da: Comune di Lagosanto020, a Lagosanto, ripartirà il servizio di consegna a domicilio sia

della spesa che dei medicinali.

ASSISTERE LE FASCIE DEBOLI, IN PARTICOLARE I NOSTRI ANZIANI NON È SOLO UN DOVERE, BENSÌ È UN

ONORE, PER QUESTA AMMINISTRAZIONE, POTERE ESSERE D'AIUTO A COLORO CHE HANNO CONTRIBUITO

A EDIFICARE LA NOSTRA MERAVIGLIOSA COMUNITÀ.

L'Amministrazione Comunale, attraverso la preziosa e sempre disponibile “Protezione Civile di Lagosanto”,

attiverà il servizio “SPESA AMICA”. servizio di spesa e consegna medicinali a domicilio, per conto degli

anziani e delle persone deboli residenti nel territorio comunale, che non hanno familiari in grado di fornire

loro un sostegno adeguato in questo momento delicato.

Il servizio sarà operativo tutte le giornate di mercoledì e sabato, per le prenotazioni si prega di telefonare

alll'URP (Ufficio relazioni con il pubblico) del Comune di Lagosanto, che risponde al numero 0533.909511,

nelle giornate di martedì e venerdì e dalle ore 10:00 alle ore 12:30.

Il servizio è GRATUITO, seguirà l'andamento dell'emergenza, e verrà modulato di conseguenza:

aumentando (se necessario), le giornate di operatività e quindi di prenotazione.

*** Prenotazione servizio “SPESA AMICA”:

– Martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:30;

– Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30.

*** Erogazione servizio “SPESA AMICA”:

– Mercoledì dalle ore 09:00 fino a esaurimento calendario giornaliero;

– Sabato dalle ore 09:00 fino a esaurimento calendario giornaliero.

Commenta