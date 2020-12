L’analisi della FIMAA Confcommercio provinciale

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa ASCOM Ferrara

Come cambia il mercato immobiliare condizionato dall’emergenza sanitaria?

“Chi cerca casa per acquistarla – chiarisce Roberto Marzola, presidente provinciale della FIMAA Ferrara (Agenti e Mediatori Immobiliari che aderiscono al sistema Confcommercio) – ormai chiede con sempre maggiore frequenza immobili dotati di giardini, terrazzi, balconi o comunque di spazi più ampi. Stiamo parlando di circa un 60% delle richieste va in questa direzione. E si sta incrementando anche la richiesta di case da restaurare: operazioni che si rendono possibili economicamente grazie all’Ecobonus nella speranza che tale meccanismo – che premia gli immobili green dal punto di vista energetico – venga prorogato al 2023. Sul fronte di chi invece è alla ricerca di un appartamento da prendere in affitto abbiamo più domande (all’incirca un 70%) di single o di persone che sono in città per motivi di lavoro che richiedono una posizione più centrale rispetto al 2019” considera Marzola. L’analisi si chiude con un suggerimento: “Diffidate di chi sopratutto in questi periodi presenta occasioni mirabolanti e si spaccia come agente pur non avendo i necessari requisiti di legge (iscrizione all’albo professionale che si ottiene con un apposito esame da sostenere presso la Camera di Commercio). E’ sempre opportuno fare riferimento a realtà certificate, consolidate, conosciute e che non abbiano esclusivamente vetrine web e siano fisicamente presenti sul territorio. Come Federazione siamo particolarmente attenti a queste situazioni: la serietà professionale è un elemento cardine” sottolinea il presidente di FIMAA Ferrara.

Commenta