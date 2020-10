Tempo di lettura: 3 minuti

da: ufficio stampa Comune di Copparo

LANCIO A COPPARO DEL PROGETTO ‘PONTI PER L’EUROPA’

Laboratori e un’indagine, attraverso questionario on line e cartoline, per progettare il fuuturo

Si è tenuta questa mattina in video conferenza, trasmessa dalla sala consigliare del Comune di Copparo, l’incontro di presentazione del progetto ‘Ponti per l’Europa’, realizzato da Fondazione Cfp Cesta e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Bando per promozione della cittadinanza europea 2020.

Dopo i saluti introduttivi del sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni, sono intervenuti Francesco Silvestri del Comitato Tecnico Aree Interne, che ha presentato lo stato dell’arte delle Aree Interne a livello nazionale, e Caterina Brancaleoni, responsabile del Servizio Coordinamento delle politiche Europee, programmazione, cooperazione, valutazione della Regione, che ha approfondito le opportunità per il territorio della prossima programmazione dei fondi europei 2021-2027.

«Questa è una occasione da non perdere in quanto abbiamo l’opportunità di anticipare i bandi e non di ‘rincorrerli’ – ha rimarcato il primo cittadino copparese -. E in quanto amministratori di enti appartenenti ad Aree Interne, che per definizione e loro stessa natura sono meritevoli di particolare attenzione per insita fragilità e debolezza, abbiamo la necessità di impegnarci a fondo per definire e programmare il futuro del nostro territorio».

«La finalità di ‘Ponti per l’Europa’ è individuare le misure più adeguate al rilancio territoriale partendo dai bisogni e dalle proposte espresse da cittadini, mondo associativo, tessuto economico, associazioni di categoria delle realtà dell’Area Interna del BassoFerrarese – ha ricordato Giovanni Lolli, presidente di Cfp Cesta -. Lo strumento sarà quello dei percorsi partecipativi, capaci di far emergere le voci della collettività su cinque ambiti specifici: lavoro, welfare, scuola e formazione, ambiente e sostenibilità, sviluppo del territorio. Ci auguriamo quindi la massima partecipazione ai laboratori che si terranno a distanza ogni giovedì pomeriggio, partendo dal 5 novembre prossimo, e ringrazio il Sindaco di Copparo che da subito ha appoggiato questo progetto, e tutti i sindaci che hanno garantito la loro partecipazione ai laboratori».

Il calendario dei laboratori è consultabile sulla Pagina Facebook del Progetto Ponti per l’Europa. Questa attività sarà inoltre integrata con un’indagine, attraverso un questionario on line e delle cartoline, rivolta ai cittadini del territorio dei dieci comuni dell’Area Interna, che mira a rilevare le problematiche riscontrate nella vita quotidiana, per dare risposta ai bisogni delle persone trasformando le proposte raccolte in idee progettuali, da candidare sui fondi europei della programmazione 2021-27.

Info/mail – pontiperleuropa@gmail.com.’

