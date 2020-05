L’Apollo vi invita al #cinemaindivano

Tempo di lettura: 2 minuti

Ufficio Stampa

Il Cinema arriva nella case di Ferrara e provincia grazie alla piattaforma Vod Cinepark.tv. Se il Covid ha fermato le sale cinematografiche, di certo non ha fermato il Cinema, né l’Apollo e le sale del gruppo Cinepark di Cento e Comacchio.

Per rinnovare l’impegno di proporre produzioni locali ed innovative, infatti, da oggi grazie ad un accordo fra gruppo Cinepark, MyMovies e Artex Film, start-up nata per favorire la distribuzione di opere di cinema indipendente, la piattaforma Cinepark.tv accoglierà lungometraggi inediti scelti dall’interessante panorama del cinema italiano.

“Buio”, lungometraggio di esordio di Emanuala Rossi con Denise Tantucci, Valerio Binasco, Gaia Bocci e Olimpia Tosatto, è stato realizzato con il contributo del POR FESR Piemonte 2014-2020 – “Piemonte Film TV Fund” con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte.

Emanuala Rossi, che ha studiato al DAMS di Bologna – fucina di talento made in Emilia Romagna – ha al suo attivo il cortometraggio “Il bambino di Carla” (2007), vincitore del festival Arcipelago e in cinquina ai Nastri d’Argento e al David di Donatello; “Il citofono” (2008), in concorso al Festival di Torino e “Lacrime nere” (2010), vincitore del Rome Independent Film Festival. Dal 2015 al 2017 è stata co-regista della serie tv Non uccidere, in onda in Italia su Rai3 e trasmessa in tutto il mondo, per cui ha girato 1000 ore.

