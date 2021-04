Largo Castello: Hera avvia i lavori di riqualificazione della rete idrica.

Tempo di lettura: 2 minuti

Comunicato stampa gruppo Hera.

Lunedì prossimo, 26 aprile, è previsto l’inizio dei lavori di riqualificazione di un importante tratto dell’infrastruttura acquedottistica della città di Ferrara, ed in particolare della porzione di rete posta al di sotto di Largo Castello, tra viale Cavour e corso della Giovecca.

Le opere, che anticipano la prossima ripavimentazione dell’area, saranno suddivise in 3 interventi principali: fino al 14 maggio si lavorerà sulle valvole di intercettazione dell’acqua, necessarie per le manovre in caso di manutenzione della rete. Queste verranno sostituite con nuovi dispositivi che saranno posizionati al di fuori dell’area oggetto della prossima ripavimentazione. La nuova collocazione seguirà inoltre una logica più moderna ed efficiente rispetto a quella attuale, che in futuro consentirà di intervenire sulla rete idrica senza provocare interruzioni di servizio agli utenti dell’area. Interruzioni che però, per consentire il completamento di questa prima fase, si renderanno necessarie: occasionalmente, dunque, attività e residenti della zona potrebbero riscontrare alcuni disagi. Questi, tuttavia, saranno di breve durata e riguarderanno di volta in volta utenze diverse. Inoltre, saranno sempre anticipati da un volantinaggio porta a porta che, con due giorni di anticipo, avviserà della prossima sospensione del servizio.

Dal 17 maggio fino a fine mese, Hera procederà alla sostituzione vera e propria della tubatura presente sotto il manto stradale. Inizialmente lavorerà in corrispondenza dell’intersezione con corso della Giovecca: in un primo momento, nel tratto di strada che svolta verso Corso Martiri della Libertà; in seguito, verso Borgo dei Leoni. Grazie a questa divisione del cantiere sarà possibile mantenere aperta al traffico l’importante intersezione.

Infine, dall’inizio fino a circa metà del mese di giugno, Hera provvederà a sostituire la tubatura presente sotto Largo Castello e fino a viale Cavour. Anche in questo caso, come nella precedente tranche di lavori il traffico veicolare rimarrà possibile, anche se con alcune modifiche necessarie per consentire lo svolgimento dei cantieri.

Nel corso di queste ultime due fasi non sono previste interruzioni di servizio, se non brevi e occasionali. Ad ogni modo, nel caso in cui dovessero verificarsene, saranno preventivamente e puntualmente segnalate agli utenti interessati.

