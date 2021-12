L’assenteismo del Sindaco Fabbri alla Conferenza territoriale socio sanitaria     

Tempo di lettura: 2 minuti

La pandemia da Covid continua ad allarmare e a richiedere continui interventi di carattere pubblico che come tali hanno bisogno di responsabili e precisce scelte di politica sanitaria. Si è consapevoli oggi come non mai quanto sia determinante la politica ( con le sue doverose indicazioni di pubblica utilità ) nei confronti della salute di ciascuno di noi.

L’ordinamento giurico-amministrativo incarica , a livello locale , il Primo Cittadino come Responsabile della salute pubblica ; il nostro Sindaco, oltre tutto , aveva assunto anche la delega per la sanità, dopo una campagna elettorale improntata anche su importanti obiettivi in ambito sanitario; infine, a completare responsabilità assunte dal Sindaco nella sanità ferrarese , questi è anche stato indicato Presidente della Conferenza Territoriale Socio Sanitaria ( organismo di confronto, orientamento e valutazione delle 2 Aziende sanitarie ). Nonostante quanto premesso e il perdurare di una serie di criticità nei Servizi locali ( liste di attesa , pronto soccorso , mobilità passiva…. Etcc. ) il Sindaco non partecipa alle riunioni della Conferenza e delega un Assessore che però al momento delle votazioni ( cioè quando si dovrebbe esprimere un parere e valutare quanto rappresentato dalle 2 Aziende sanitarie ) SI ASTIENE !!! NON VOTA !!

Sarebbe dunque questa la tanto sbandierata attenzione ai problemi dei ferraresi ? Sembra in verità che ora il nostro Sindaco sia più interessato alla salute ( sorte ) di un povero “ ovino “ piuttosto che alla salute dei suoi concittadini

Mauro Manfredini – Azione Civica

