l’assessore Gulinelli incontra gli studenti del Copernico-Carpeggiani

Tempo di lettura: 3 minuti

Venerdì 19 novembre alle 10,10 l’assessore alla Cultura del Comune di Ferrara, Marco Gulinelli

sarà all’istituto “Copernico-Carpeggiani” per parlare di cinema, letteratura e territorio. <<Per il

secondo appuntamento del progetto “ASdC: A Scuola di Cinema” – chiarisce Domenico Allocca,

docente responsabile dell’iniziativa – abbiamo invitato l’assessore Gulinelli per far sentire agli

studenti la voce di chi riveste un ruolo istituzionale in ambito culturale. L’intento è di mostrare che

cosa si sta sviluppando nel nostro territorio: sono alcuni anni infatti che a Ferrara stanno nascendo

importanti realtà, che si occupano della settima arte e organizzano attività varie e multiformi. C’è

un interessante fermento – evidenzia Allocca – e desideriamo portarlo all'attenzione dei giovani

grazie alla presenza dell’;assessore>>.

<<Ho accolto con grande entusiasmo – afferma l’assessore Gulinelli – la proposta del Prof. Allocca,

non per salire in cattedra ma per raccontare che Ferrara è stata, è e sarà sempre di più la città del

cinema, come testimoniano i grandi registi che hanno visto nella nostra città un set naturale; come

del resto tutto il territorio ferrarese, una ricchezza particolare che con le immagini ci restituisce in

pieno la magia del cinema e del fare cinema. Mi auguro possa essere davvero un’esperienza da

ricordare, come lo sarà per me, credo nei giovani che sono il nostro futuro>>

Vari gli spunti da cui partirà la conversazione: dal Fondo Antonioni ai vari festival organizzati nella

nostra città, dalla recente mostra dedicata a Federico Fellini ai grandi registi ferraresi Vancini e

Quilici, il resto è tutto da scoprire.

Saranno proiettate anche alcune opere del videomaker ferrarese, Andrea Forlani. Innanzitutto

“Rolls Royce” il video su Ferrara e Giorgio Bassani, presentato di recente a Parigi in occasione

dell’appuntamento dedicato allo scrittore dall’Istituto di Cultura italiano. Inoltre il filmato su

Banksy, l’artista e writer inglese, per il quale è stata organizzata una mostra nella nostra città nel

2020.

“ASdC” è al secondo incontro: a ottobre l’attore, scrittore e produttore Stefano Muroni ha

realizzato una coinvolgente performance, guidando gli studenti alla scoperta di Carlo Rambaldi e

dei grandi personalità del cinema ferrarese, ma raccontando anche episodi autobiografici, che

hanno incuriosito e attirato gli alunni. <<Muroni – commenta Domenico Allocca – ha saputo

affascinare ragazzi e ragazze, che poi hanno riflettuto per iscritto sulle sue parole, manifestando il

desiderio di continuare il dialogo avviato>>.

Ritornando all’incontro di venerdì, le riprese dell’iniziativa saranno affidate agli stessi studenti.

Allora buio in aula, si gira.

Domenico Allocca

Commenta