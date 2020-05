L’associazione vecchie ruote dona  600 mascherine ai “nonni” della casa di riposo di Gavello

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Organizzatori

In altri tempi, il Club Vecchie Ruote non ha mancato di dimostrare il proprio affetto ai “nonni” della Casa di Riposo “Madonna Pellegrina” di Gavello portando panettoni e abbracci, ma la necessità impone di donare in questo momento il proprio amore in un altro modo, durante l’emergenza sanitaria del COVID-19. Nei giorni scorsi, il Presidente del Club Silvano Cornacchini con Ildebrando Negri ha portato alla Madre Superiora della struttura, Marta Pinto, 600 mascherine di protezione. Destinate ai suoi ospiti ed al suo personale, per proteggerlo da qualsiasi rischio per la salute. “Vorremmo ringraziare il Club motoristico Vecchie Ruote, per questo ennesimo gesto di solidarietà” – dice il Sindaco facente funzioni Simone Saletti – “e non credo di sbagliare nell’affermare che tutto il ricavato delle numerose manifestazioni svolte nel corso dell’anno, dalle parate d’auto d’epoca e alle prove di regolarità che vedono in pista le fiammanti macchine degli appassionati che si ritrovano nel “Vecchie Ruote”, viene destinato in solidarietà. In questi anni – ribadisce Saletti – l’aiuto è arrivato in diversi versanti, che si trattasse dell’asilo per l’infanzia, piuttosto che di arredare una classe delle nuove scuole antisismiche, senza mai dimenticare gli anziani delle nostre strutture. Per i volontari appassionati dei motori, insomma, è doveroso un grazie, come per tutto il volontariato che ha teso una mano verso chi è in condizioni di difficoltà”.

Commenta