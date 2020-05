Lavoratori intermittenti, l’assessore regionale Colla: “La Regione formalizzerà al Governo la richiesta di velocizzare il pagamento previsto nel prossimo Decreto”

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Organizzatori

“Facciamo nostra la preoccupazione espressa dai sindacati per la situazione dei lavoratori intermittenti. Per questo già nelle prossime ore come Regione formalizzeremo al Governo la richiesta di velocizzare il pagamento previsto nel prossimo Decreto Rilancio, di cui siamo in attesa della pubblicazione a breve in Gazzetta Ufficiale”.

Lo ha sottolineato l’assessore regionale allo sviluppo e Lavoro, Vincenzo Colla, raccogliendo la preoccupazione lanciata dalle Organizzazioni sindacali regionali sulla difficile situazione dei lavoratori intermittenti occupati in diversi settori ma soprattutto nel turismo e nella cultura.

“È fondamentale -ha aggiunto Colla- dare una risposta a tutti i lavoratori che garantisca la liquidità per superare questo momento di estrema difficoltà”.

