Lavori di completamento della pubblica illuminazione in aree del Comune di Codigoro ancora sguarnite

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Karia Romagnoli, Comune di Codigoro

In questi giorni sono partiti i lavori di completamento dell’impianto di pubblica illuminazione in alcune aree del territorio ancora sguarnite. I punti luce in fase di installazione sono situati a sud della località Comuni sino all’intersezione con Dosso Cavalle e a nord della località Fronte I° Tronco, lungo la strada provinciale sino a Pontelangorino, all’altezza dei binari della ferrovia.

Il costo complessivo dei lavori, progettati dall’ing. Demil Leonardi, è di circa 110mila euro, finanziati da risorse comunali. Nelle prossime settimane saranno realizzati ulteriori punti luce a Mezzogoro (corte Ernestina, corte Seminiato, località Barce – rotatoria), a Caprile, (tratto di località Canal Ippolito), a Pontelangorino, nel tratto di località Viebasse (a nord) e a Pontemaodino. “Sin dal proprio insediamento, questa Amministrazione, si è prefissata alcuni obiettivi strategici, – sottolinea il Sindaco Sabina Alice Zanardi – garantendo, prima di tutto, la massima sicurezza nelle scuole, dando il via ad importanti interventi di adeguamento impiantistico. Ma si è voluto investire tanto anche nelle opere necessarie, come lo è il completamento dell’illuminazione pubblica sul territorio. Sono consapevole dei disagi che deriveranno dalla posa di pali e cavi elettrici e per questo mi scuso sin da ora, a nome dell’Amministrazione Comunale. I disagi di oggi saranno compensati dall’utilità di un servizio pubblico indispensabile. Stiamo, inoltre, preparando un ulteriore progetto, per completare gli interventi di illuminazione pubblica sul territorio comunale.”

Il termine ultimo di conclusione dei lavori in corso è fissato alla fine dell’anno. Per informazioni e delucidazioni, i cittadini sono invitati a scrivere all’indirizzo di posta elettronica sindaco@comune.codigoro.fe.it o a contattare la Segreteria del Sindaco al numero: 0533-729518.

Commenta