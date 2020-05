Lavori in due vie di Bondeno – limitazioni alla circolazione stradale

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Organizzatori

Proseguirà fino alla data del 15 Maggio l’efficacia della misura di divieto di transito istituita dalla Polizia Municipale dell’Alto Ferrarese per Via Curiel, nel capoluogo di Bondeno, dove hanno luogo lavori di modifica ai sottoservizi di un immobile ad uso civile. Nel dettaglio, l’intervento che ha avuto inizio lunedì scorso sta riguardando la condotta fognaria. In caso di maltempo e dell’impossibilità conseguente di procedere che le operazioni in corso, le misure di restrizione del traffico avranno effetto fino al prossimo 22 Maggio.

Giovedì 14 Maggio, invece, nella sola fascia oraria che va dalle 8:30 alle 10:00 del mattino, avranno luogo altri lavori che interesseranno un immobile privato in Via Botte Panaro, nell’intersezione che essa forma con Via Oriani e Corso Panaro: l’azienda che si incaricherà del cantiere ha richiesto alla Polizia Municipale di istituire un divieto al transito che avrà effetto nel periodo indicato, con deroghe unicamente per i mezzi impiegati nello svolgimento dei lavori ed eventualmente dei mezzi di soccorso o di polizia. Nel contempo, è previsto anche un divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata.

Nelle aree interessate dai lavori sarà predisposta un’apposita segnalazione stradale che indicherà le variazioni sopraggiunte, mentre cantiere, ingombri sulla carreggiata e ostacoli verranno evidenziati ad automobilisti e pedoni, come prevedono le vigenti normative.

Commenta