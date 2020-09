lavoro: Coldiretti: a scuola di fattorie didattiche

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Coldiretti

“I corsi di formazione post Covid sono un’occasione imperdibile per aggiornare gli operatori delle fattorie didattiche e prepararli a far fronte alle nuove esigenze”.

Ha commentato così Andrea Degli Esposti, vicepresidente di Coldiretti Bologna e numero uno di Coldidattica (l’associazione di fattorie didattiche voluta da Coldiretti Emilia Romagna) il seminario web organizzato dall’associazione, in collaborazione con Dinamica e FEM (Future Education Modena, centro internazionale per l’innovazione in campo educativo) che ha come scopo la formazione e la riflessione su temi metodologici, che vedono l’impresa agricola multifunzionale coinvolta in attività educative, anche utilizzando strumenti di didattica digitale, online e spendibili anche nella didattica a distanza.

Il corso si svolgerà fra il 31 agosto e il 15 settembre e prevede cinque sessioni.

“Questo webinar” ha continuato Degli Esposti “è stato completamente finanziato dal PSR e permetterà agli operatori del settore di prepararsi ad accogliere nuove sfide, come quella della didattica a distanza, divenuta di grande attualità dopo l’emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo nel 2020”.

Fra i temi trattati elementi di base di metodologie educative, educazione alimentare e scienze dell’alimentazione, ruolo dell’agricoltura per l’ambiente e strumenti digitali online utilizzabili per la didattica.

