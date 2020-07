Lavoro: Coldiretti ER in arrivo  50 mln di anticipo PAC 2020

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Ufficio Stampa Coldiretti ER

“L’arrivo dei primi anticipi dei finanziamenti della Politica Agricola Comune (Pac), rappresenta un’importante boccata d’ossigeno per le aziende agricole della regione, in un momento difficile per il settore”. A sottolinearlo è Coldiretti Emilia Romagna, nell’esprimere soddisfazione per l’avvio dell’erogazione dei fondi comunitari, riferiti alla campagna 2020, da parte di AGREA, che ha dato avvio al pagamento degli anticipi della Domanda Unica 2020.

Causa crisi economica causata dall’epidemia sanitaria, per dare più liquidità alle imprese agricole, il CAA Coldiretti Emilia Romagna ha presentato circa 11.000 domande di anticipo (70% del totale presentate in Regione Emilia Romagna) per importi totali di oltre 50 Mln di € che, grazie al costante impegno della struttura tecnica nel periodo del lockdown e alla continua spinta sindacale di Coldiretti, arriveranno alle nostre aziende agricole entro il 31 luglio 2020

