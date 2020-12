Tempo di lettura: 2 minuti

Le cooperative sociali di Confcooperative Ferrara unite in un unico messaggio: “Ci siamo sempre stati, e ci saremo”.

Le cooperative di Federsolidarietà Ferrara si uniscono in un gesto simbolico con una campagna di comunicazione. Appuntamento in rete, venerdì 18 dicembre, alle ore 12.00.

Esprimere il proprio valore, generarlo attraverso una campagna di comunicazione e farlo usando poche e giuste parole per esprimere la propria identità sociale e solidale per il territorio ferrarese è lo scopo di questa campagna di comunicazione per Federsolidarietà Ferrara che mira a dialogare con soci, fornitori, famiglie, clienti, stakeholder.

Una comunicazione interna quindi, un dialogo che vuole essere anche un augurio di Natale e per il prossimo anno e un ricordo, una manifestazione di constante vicinanza: “Ci siamo sempre stati, e ci saremo”.

“L’immagine della campagna è una bambina che guarda attraverso una fessura, ricorda le mascherine di questo anno 2020. Gli occhi del viso l’unica cosa che non abbiamo mai coperto. La vista, l’organo che ci permette di guardare, osservare, capire, comprendere e non essere indifferenti al mondo” spiega Chiara Bertolasi, la referente delle coop sociali aderenti al sistema di Confcooperative – “Le cooperative sociali di Ferrara hanno fatto in questo anno di pandemia e faranno sempre la loro parte. Siamo sempre stati lì, dalla stessa parte, tutti insieme: solidali con il territorio e accoglienti gli uni con gli altri. E’ così ora, sarà così domani” conclude la Bertolasi che è anche vice presidente di Confcooperative Ferrara.

Venerdì 18 dicembre, alle ore 12.00 tutte le cooperative aderenti a Federsolidarietà Ferrara faranno uscire contemporaneamente questa che potremmo chiamare anche “pubblicità progresso”. E’ il #ddaysocialfe che unirà in un unico messaggio 20 cooperative ferraresi: cooperative Germoglio, Meeting, Serena, Consorzio Sì, Spazio Anffas, Coop81, Integrazione Lavoro, Centro Marrara, Work And Services, Impronte Sociali, Consorzio Res, Ferrara Eventi, Comunità Alloggio, La Vostra Assistenza, Azioni.Coop, Santa Maria, Officina 68, Ferrara Prossima, Sfera e Aro.



