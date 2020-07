Trattamento adulticida in area pubblica contro le zanzare

Tempo di lettura: 2 minuti

Da:comune di Copparo

L’intervento sarà effettuato da Clara Spa nella notte tra venerdì 10 e

sabato 11 luglio

Ad integrazione dei trattamenti larvicidi, sarà eseguito un trattamento

di disinfestazione adulticida per la limitazione della diffusione della

zanzara e di altri insetti in diverse aree verdi e piazze del territorio

di Copparo: parco Curiel, parco via Goito/La Tratta, piazza del Popolo e

piazza Libertà, piazzale ex-Berco e area ex-botteghe, Torre estense nei

pressi del Municipio, piazza Cavallari e parco via Carrara/via Morandi a

Coccanile, parco via Fani e via Zappaterra ad Ambrogio, piazza XX

Settembre e parco via Svevo/via Alfieri a Tamara, piazza di Saletta.

L’intervento sarà effettuato da Clara dalle 24 alle 5 tra venerdì 10 e

sabato 11 luglio nel rispetto delle linee guida della Regione Emilia

Romagna per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le

zanzare. Si tratta di prodotti insetticidi a base di piretro autorizzati

dal Ministero della Sanità e utilizzati nelle dosi e alle diluizioni

riportate nelle etichette.

In via precauzionale tuttavia si raccomanda di tenere chiuse le finestre

durante il trattamento e di non sostare nel raggio d’azione del cannone

atomizzatore. Si consiglia inoltre di tenere in casa gli animali durante

l’intervento ed evitare che escano nelle aree cortilive nelle tre ore

successive.

In caso di maltempo il trattamento verrà sospeso.

