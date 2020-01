Le più belle danze rinascimentali all’interno di Casa Romei

Da: Ufficio Stampa di Contrada San Giacomo

Ritorna per l’ottava edizione la rassegna di danza rinascimentale “La Corte in Danza”, omaggio a Domenico da Piacenza, organizzata dalla Contrada di San Giacomo, con il patrocinio del Comune di Ferrara. Nella splendida cornice di Casa Romei, in via Savonarola 30 a Ferrara, si esibiranno alcuni dei migliori gruppi di danze curtensi d’Italia nel pomeriggio di Sabato 18 Gennaio a partire dalle ore 16.30.

La rassegna è dedicata a Domenico da Piacenza, Ferrarese di adozione, che nel XV secolo fu il primo a cercare di far riconoscere la Danza come arte liberale alla pari di Musica e Pittura. Fu molto attivo come maestro di buone maniere ed esperto danzatore presso la casa d’Este, da cui fu investito a cavaliere per i propri meriti artistici. Questa rassegna si propone di divulgare e valorizzare le danze curtensi del XV e XVI secolo, di cui Domenico fu uno dei massimi esponenti, tramite le esibizioni dei 6 gruppi in gara sotto l’attento sguardo dei giudici Laura Fusaroli Pedrielli, Davide Vecchi e Lucio Paolo Testi. Il gruppo che proporrà la migliore esibizione verrà insignito del premio itinerante della manifestazione, su cui verrà aggiunto il nome del gruppo a fianco di coloro che hanno vinto le edizioni precedenti.

La manifestazione proseguirà con la cena presso i locali della contrada di san Giacomo, ed il giorno successivo con uno stage sulla danza del 1400 a partire dalle ore 9.00 tenuto da Bruna Gondoni e Letizia Dradi.

I gruppi partecipanti saranno: Aureum Lilium, Rione Ferraia, Pescia; La Fabula Saltica, Gradara; Spirito di Danza, Rione Santo Spirito, Ferrara; San Paolo, Rione San Paolo, Ferrara; Tripudiantes Dovarensis, Isola Dovarese; Gruppo danza San Giacomo, Borgo San Giacomo, Ferrara.

