Le proposte della Lega Giovani

Da: Lega Giovani Ferrara.

L’emergenza causata dal Coronavirus sta creando disagi in tutte le fasce della popolazione e anche tra i più giovani. Per questo motivo la Lega Giovani, movimento giovanile del partito di Salvini, ha stilato alcune proposte per dare una risposta ai problemi sollevati da tanti ragazzi.

“In un momento come questo sono necessarie misure straordinarie per affrontare alcuni problemi che si sono verificati a causa dell’emergenza che stiamo vivendo” – dichiara Luca Cardi, coordinatore provinciale della Lega Giovani Ferrara, che continua – “Nello specifico proponiamo un taglio delle tasse universitarie per l’anno accademico 2019/2020, una revisione al ribasso dei CFU necessari per ottenere una borsa di studio, contributi per i canoni di affitto agli studenti fuori sede, maggiore chiarezza sull’esame di stato che dovranno affrontare i maturandi, l’esenzione dal pagamento delle rette scolastiche per le famiglie, maggiore chiarezza sullo svolgimento dell’esame di stato e dei tirocini per i praticanti avvocati, una dote didattica digitale per le famiglie in difficoltà, l’estensione del bonus cultura per tablet e pc e l’aumento delle borse di specializzazione in area medica.”

“Siamo sicuri” – conclude Cardi – “che l’adozione di queste misure potrà essere di aiuto per molti giovani e per le loro famiglie.”

