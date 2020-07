Le regole per gli animali domestici in spiaggia

Tempo di lettura: 3 minuti

Estate 2020: nuova ordinanza per l’accesso degli animali domestici in spiaggia. Sulla scorta delle norme dell’Ordinanza Balneare Regionale, che suddivide la stagione balneare estiva e stagione invernale, le linee di indirizzo introdotte negli anni scorsi, trovano ora piena attuazione.

L’accesso dei cani alle spiagge nel periodo della stagione balneare estiva potrà avvenire negli stabilimenti balneari idoneamente attrezzati – che ne abbiamo fatto richiesta – , che ovviamente dispongano di una zona debitamente attrezzata, delimitata e riservata all’accoglienza, salvaguardando l’incolumità e la tranquillità dell’utenza balneare.

Via libera ai cani & C. anche nei seguenti tratti di spiaggia libera:

LIDO DI SPINA: tratto di spiaggia libera con larghezza fronte mare di circa m 30 e profondità di

circa m 50, adiacente lato sinistro Bagno della Polizia;

LIDO DEGLI ESTENSI: tratto di spiaggia libera con larghezza fronte mare di circa m 30 e profondità di circa m 100, adiacente

PORTO GARIBALDI : tratto di spiaggia libera con larghezza fronte mare di circa m 30 e profondità di circa m 50, a Sud del Park Emilio;

LIDO DI VOLANO: tratto di spiaggia libera, con larghezza fronte mare di circa m 30 e profondità di circa m 25, tra il Bagno Franco ed il Bagno New Age;

LIDO DELLE NAZIONI: tratto di spiaggia libera, di proprietà privata, tra il Bagno Albatros e il Bagno Messico,

Resta il divieto di sosta e passeggiata dei cani sulla battigia in quanto area di spiaggia di maggiore frequentazione, in particolare per il gioco dei bambini nonché degli adulti che li sorvegliano Per il bagno a mare ai cani, nel pieno rispetto delle disposizioni previste, presso le aree di specchio acqueo prospicienti i tratti di spiaggia libera indicati è consentito ad un massimo di 5 cani per volta che dovranno permanere per un periodo massimo di 10 minuti ciascuno. Il proprietario durante il bagno, dovrà comunque tenere a guinzaglio l’animale per evitare pericolo per l’incolumità delle persone. Questi i periodi e gli orari definiti per il bagno al mare:

– nei mesi di aprile, maggio e settembre è consentito il bagno a mare esclusivamente dall’alba alle ore 10:00 e dalle ore 18:00 al tramonto;

– nei mesi di giugno, luglio e agosto è consentito il bagno a mare esclusivamente dall’alba alle ore 07:00 e dalle ore 19:30 al tramonto;

Dal mese di ottobre a marzo l’accesso alla battigia è libero.

“La novità di quest’anno è l’estensione della possibilità di balneazione con il proprio animale domestico a tutte le aree individuate nelle spiagge libere. – sottolinea l’assessore Robert Bellotti con delega ai Diritti degli animali – L’autorizzazione così estesa da parte dell’Asl è una vittoria per un progetto pilota fortemente voluto da questa Amministrazione e partito già nel 2018 solo su Porto Garibaldi”

I dettagli del nuovo provvedimento, firmato dal vice sindaco Denis Fantinuoli, saranno consultabili nell’ordinanza n. 15/20202 “Disciplina per l’accesso degli animali domestici alle spiagge del Comune di Comacchio” disponibile sul sito istituzionale www.comune.comacchio.fe.it

