LE ‘SCATOLE DI NATALE’ ARRIVANO A COPPARO

da: ufficio stampa Comune di Copparo

Anche Pro Loco Copparo, in collaborazione con le associazioni del territorio e con il patrocinio del Comune, ha deciso di adottare ‘Scatole di Natale’, il progetto di solidarietà che vuole portare un po’ di gioia a chi è solo in questo periodo festivo. Si tratta di un’iniziativa partita da Marion Pizzato di Milano che ha trovato una calorosa accoglienza e che verrà calata nella realtà copparese.

«Visto il periodo – spiegano gli organizzatori – ci piacerebbe iniziare la distribuzione da chi sta soffrendo particolarmente l’isolamento imposto dalla pandemia: abbiamo dunque pensato di partire dalle case protette e case famiglia per bambini senza genitori. In base alla quantità di ‘Scatole di Natale’ che raccoglieremo potremo proseguire la consegna alle famiglie in difficoltà e alle associazioni di volontariato da individuare. Ringraziamo il Comune di Copparo per il patrocinio all’iniziativa e siamo aperti a tutte le persone e realtà associative che vorranno collaborare al progetto. Il gesto costa pochissimo, ma la felicità di chi riceverà in dono queste scatole sarà impagabile. Facciamo una cosa bella da ricordare in quest’anno 2020 catastrofico e aiutiamo chi ne ha più bisogno a festeggiare questo momento con il cuore un po’ più leggero».

Partecipare è semplice: basta prendere una scatola, anche da scarpe, e metterci dentro una cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta ecc.), una cosa golosa, un passatempo (libro, rivista, sudoku, matite ecc.), un prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, profumo ecc.) e un biglietto gentile, perché le parole valgono anche più degli oggetti. Si procede poi con incartare la scatola, decorala e scrivere in un angolo a chi è destinato il dono: donna, uomo o bambino/a (aggiungere fascia età).

Ovviamente una famiglia può preparare più di una scatola, magari anche coinvolgendo i più piccoli per renderli partecipi dell’azione e consapevoli di essere ‘bambini fortunati’.

La Pro Loco Copparo sta organizzando due giorni per la raccolta delle scatole, il 18 e 19 dicembre prossimi, in Piazza del Popolo, nel rispetto delle misure anticovid (obbligatori mascherina e gel). Per informazioni pagina facebook Proloco per aggiornamenti oppure whatsapp Francesca al numero 348 556 0089 o Silvia al 3314129867.

