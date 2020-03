Lega ER: “Emergenza coronavirus, sospendere urgentemente la restituzione dei tesserini venatori”

Da: Lega Emilia-Romagna.

“Sospendere urgentemente la restituzione dei tesserini venatori in Emilia Romagna e congiuntamente provvedere a prorogare la data di ultimo giorno utile, ad oggi fissata al 30 marzo”. E’ quanto chiedono in una Risoluzione i consiglieri regionali del gruppo Lega E-R, che spiegano: “Il DPCM del 9 marzo 2020 (recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale), impone estreme riduzioni di mobilità territoriale se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, pertanto in questo frangente temporale occorre attivare azioni per semplificare e andare in contro anche ai cacciatori, ai dipendenti degli uffici venatori che si trovano in una situazione nuova e non semplice da gestire. Il posticipo della restituzione dei tesserini in analogia con molte altre proroghe non comporterebbe particolari difficoltà o conseguenze successive e potrebbe contribuire alla riduzione degli spostamenti delle persone e quindi degli scambi personali che, come ormai noto, rappresentano potenziali occasioni di contagio” spiegano nell’atto i consiglieri leghisti Matteo Rancan, Lucia Borgonzoni, Fabio Rainieri, Gabriele Delmonte, Stefano Bargi, Daniele Marchetti, Andrea Liverani, Massimiliano Pompignoli, Fabio Bergamini, Maura Catellani, Michele Facci, Matteo Montevecchi, Emiliano Occhi, Valentina Stragliati e Simone Pelloni.

