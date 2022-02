LEGA FERRARA, IL REFERENTE PROVINCIALE DAVIDE BERGAMINI: “FIERI DELL’ASSOLUZIONE DEL VICESINDACO LODI. IL PD FACCIA AMMENDA DELLE OFFESE A TUTTA LA CITTÀ”

“Ancora una volta, Nicola Lodi, amico e persona stimata, ha vinto una importante battaglia giudiziaria intrapresa contro di lui dal PD ferrarese. Come ormai accade da inizio legislatura il PD ferrarese, privo di idee e di iniziative politiche, ha tentato ancora una volta di ostacolare l’ottimo lavoro che sta svolgendo la giunta di Ferrara per la città con un attacco giudiziario pretestuoso.

In questo caso addirittura ad essere usato contro il vicesindaco, che si era adoperato per far chiudere un locale malfamato da tempo e spesso punto di ritrovo di violenti e spacciatori, è stato un esposto (sottoscritto dall’ex assessore alla sicurezza del Comune di Ferrara, Aldo Modonesi, e da altri consiglieri in carica del Pd) che tra le altre cose sollecitava la tutela della privacy di un gruppo di nigeriani che, per strada, all’esterno del locale stavano picchiando violentemente alcune donne. La voce del Pd si è forse alzata in difesa di quelle donne vittime di tanta violenza? Assolutamente no. Ad essere additato davanti a queste scene raccapriccianti e riprese dalle telecamere è stato, invece, il vicesindaco colpevole, secondo i consiglieri PD di aver pubblicato e diffuso le immagini dell’aggressione. Una scelta inaudita quella dei consiglieri e politicamente gravissima, offensiva per tutti i cittadini, soprattutto in una città che, per anni, ha vissuto schiacciata sotto la morsa della mafia nigeriana come hanno dimostrato le inchieste più recenti. Fortunatamente e giustamente il vicesindaco è stato assoluto con formula piena e adesso non gli resta che continuare a lavorare più forte di prima. Al PD chiediamo però una spiegazione di una presa di posizione senza precedenti tanto inopportuna quanto esemplificativa di un approccio alla politica che nulla ha a che vedere con la cura del bene comune e con la tutela dei cittadini”. Così commentato il referente provinciale Lega Ferrara, Davide Bergamini. Ha commentato l’udienza che ha assolto in vicesindaco in merito alla vicenda giudiziaria che ha visto protagonista il vicesindaco di Ferrara, Nicola Lodi. L’intero gruppo Lega Ferrara è ben lieto della notizia e fa i migliori auguri di buon lavoro a Nicola Lodi.