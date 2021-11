LEGA GIOVANI CENTO, MIRCO MANFREDINI È IL NUOVO RESPONSABILE CITTADINO

Tempo di lettura: 2 minuti

CENTO (FERRARA), 18-11-‘21.

È Mirco Manfredini il nuovo commissario della Lega Giovani Cento. Manfredini ha 28 anni, vive a Renazzo, è laureato in Ingegneria “Elettronica e Informatica” all’Università di Ferrara e lavora come impiegato.

Manfredini raccoglie il testimone dal neo consigliere Alex Melloni, che si è dimesso dall’incarico giovanile dopo la prima seduta del consiglio comunale.

Ad annunciare la nomina è Luca Cardi, coordinatore comunale della Lega, e membro del direttivo regionale della Lega Giovani Emilia: «Buon lavoro a Mirco Manfredini che da oggi si occuperà di far crescere il nostro movimento giovanile. – dice Cardi – Nei prossimi mesi sarà necessario coinvolgere sempre di più i giovani per rafforzare la squadra della Lega ed essere pronti alle sfide del domani. A Cento da anni il nostro è l’unico partito ad avere una struttura giovanile e questo per noi è motivo di orgoglio.

Grazie anche ad Alex Melloni per quanto fatto in questi mesi. Continuerà a battersi per la Lega e lo farà dai banchi del consiglio comunale».

A Manfredini arriva anche l’augurio di buon lavoro dal coordinatore regionale della Lega Giovani Emilia, Tommaso Vergiati e del referente provinciale della Lega Davide Bergamini che si dice «certo che saprà portare avanti al meglio questo ruolo».

