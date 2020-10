Legacoop Estense: Palestre per la Salute, l’appello alla Regione

Tempo di lettura: 4 minuti

da: Legacoop Estense

L’ATTIVITÀ MOTORIA ADATTATA È UN SERVIZIO ESSENZIALE PER LA SALUTE DEGLI UTENTI CON PATOLOGIE CRONICHE

L’appello alla Regione Emilia-Romagna di Legacoop Estense e di tutte le Palestre per la Salute certificate che promuovono Attività Motoria Adattata

“Le Palestre per la Salute, che erogano Attività Motoria Adattata, sono un presidio di salute pubblica e forniscono un servizio irrinunciabile a migliaia di utenti affetti da patologie croniche della nostra Regione. Chiediamo al Governo e alla Regione di intervenire tempestivamente con un chiarimento, che consenta alle nostre palestre di continuare ad operare, a tutela della salute dei nostri utenti”.

È Luca Pomidori, presidente della cooperativa sociale ferrarese Esercizio Vita e rappresentante Regionale delle Palestre per la Salute della Regione Emilia-Romagna, a dare voce allo smarrimento di chi ha investito professionalmente in questo percorso, ma soprattutto ai cittadini affetti da patologie croniche. Il DPCM del 24 ottobre, infatti, ha disposto la sospensione dell’attività di tutte le palestre, ad eccezione delle attività con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA). Le Palestre certificate PPS_AMA (Palestre per la Salute che erogano Attività Motoria Adattata), pur erogando servizi a seguito di indicazione medica, ad oggi svolgono un servizio a totale carico del richiedente, senza intervento del Servizio Sanitario Nazionale. “Ci troviamo pertanto in una situazione indefinita – prosegue Pomidori – che non ci classifica né tra le palestre tradizionali in cui viene svolta attività di fitness né tra le palestre che erogano prestazioni mediche. Sospendere la nostra attività significa però privare migliaia di utenti di un servizio indispensabile alla loro salute”. Le Palestre PPS_AMA, certificate dalla Regione Emilia-Romagna, nascono infatti sulla base dell’evidenza scientifica che l’esercizio fisico sia un farmaco naturale, estremamente efficace nel percorso di trattamento di numerose patologie croniche. Grazie alla partnership tra sistema sanitario e soggetti pubblici e privati del territorio, è stata così creata negli ultimi anni una rete che conta circa 200 centri in Emilia-Romagna: palestre non sanitarie, ma che operano in costante contatto con il sistema sanitario, anche attraverso una formazione specifica sull’Attività Motoria Adattata, coordinata dal Servizio Sanitario Regionale. L’utenza è composta per la maggior parte da persone con patologie croniche che, al termine del percorso riabilitativo, necessitano di mantenere o migliorare le proprie capacità funzionali e la qualità della vita: persone affette da patologie muscolo-scheletriche e neuro-muscolari, cardiovascolari, dismetaboliche, oncologiche e respiratorie. “La cooperativa sociale Esercizio Vita è nata nel 2011 con l’affiancamento di Legacoop” racconta Chiara Bertelli, coordinatrice territoriale di Legacoop Estense, che sta supportando i soci della cooperativa nel tentativo di chiarire queste incertezze normative. “Oggi è composta da un team di 14 tecnici dell’attività motoria, che in questi anni hanno dato servizio ad oltre ottomila persone. Sarebbe un grave errore chiudere in questo momento un servizio essenziale per chi soffre di patologie croniche”.

“In seguito al prolungato e necessario lockdown disposto tra marzo e maggio – prosegue Pomidori – abbiamo purtroppo osservato, nei nostri utenti più fragili, perdita di autonomia e una pericolosa riacutizzazione dei rispettivi quadri clinici, dovuti alla mancanza di esercizio fisico strutturato. Riacutizzazioni che potrebbero portare a ospedalizzazioni ed incremento di terapia farmacologica, oltre che un appesantimento della problematica sociale. Altro che attività non essenziali, quindi. Le palestre PPS_AMA sono un presidio di salute pubblica, che aiutano a demedicalizzare il paziente cronico e abbassare i costi sanitari”. La nascita delle Palestre per la salute è un percorso virtuoso fortemente voluto sia dal Ministero della Salute sia dalla Regione, ma in questi anni non sono state reperite risorse pubbliche per poter far rientrare queste attività nei livelli essenziali di assistenza garantiti dal sistema sanitario. “Sono stati quindi i singoli imprenditori – spiega Pomidori – ad investire risorse per offrire un’opportunità di salute agli utenti fragili e con patologie croniche e, di conseguenza, al servizio sanitario regionale stesso. Ora chiediamo alla Regione e al Ministero della Salute un tempestivo chiarimento al DPCM del 24 ottobre, che ci consenta di continuare ad operare. Lo faremo in piena sicurezza, adottando con massima scrupolosità tutte le misure previste dai protocolli vigenti, come abbiamo sempre fatto in tutti questi mesi”.

