“Leggere lib(e)ri”:uno slogan e un valore che è valso una vittoria

La classe V B del Liceo “L. Ariosto” si aggiudica il contest #IOLEGGOPERCHE’

Un lavoro collettivo di 24 ragazzi. Tanto impegno. Una profonda passione per la lettura.

Sono stati questi gli ingredienti che hanno portato al successo la classe VB del Liceo Classico “Ludovico Ariosto” nel progetto #IOLEGGOPERCHE’. Per questa iniziativa nazionale di promozione della lettura, gli studenti, coordinati dalla loro professoressa Micaela Rinaldi, hanno scritto le recensioni dei “loro” libri, quei libri che hanno segnato un prima e un dopo nel loro percorso di crescita. E con il contributo di tutti gli alunni e di tutte le alunne, in questi mesi di duro lavoro in condizioni di emergenza, è arrivata una meritata vittoria: un premio del valore di mille euro da investire nell’acquisto di nuovi libri che arricchiranno il patrimonio della biblioteca scolastica dell’Istituto.

Fondamentale è stata la collaborazione con la libreria “Il Libraccio” di Ferrara: ha infatti esposto la locandina, frutto del talento di alcune studentesse della classe, che riportava il QR code utile per un collegamento diretto al link in cui erano pubblicate le recensioni e soprattutto ha allestito una vetrina ad hoc, mandando per una giornata intera la playlist con la musica e le parole delle citazioni degli “amati libri” animate dalle voci dei ragazzi e delle ragazze.

I giovani lettori hanno scelto un volume a loro caro che raccontasse un po’ della loro personalità e ne hanno scritto una recensione che invogliasse a intraprenderne la lettura, sottolineando i valori indelebili che il libro ha lasciato nel loro animo. Molte di queste storie, infatti, stanno ancora accompagnando il loro percorso di maturazione e, anche a distanza di anni, sono ancora vive nella loro memoria. I temi coinvolti, infatti, sono quelli universali dell’amore, dell’amicizia, della libertà, dell’ambiente, del viaggio e della fantasia.

Dopo la pubblicazione delle recensioni sulla pagina Facebook dedicata all’iniziativa (https://www.facebook.com/Classe-V-B-Liceo-classico-Ariosto-Ferrara-112589140659059/?view_public_for=112589140659059), è stato realizzato un suggestivo video per rendere più evidenti alcuni dei momenti preferiti delle storie, per dare vita alle parole più significative che hanno appassionato negli anni e per coinvolgere anche un linguaggio diverso oltre a quello tradizionale della parola, quello dell’immagine (https://www.youtube.com/watch?v=qcAyaWoe1Ns).

Il progetto è stato un’opportunità di crescita non soltanto per le riflessioni che ha indotto sul valore della lettura, ma anche perché ha consolidato i legami tra i ragazzi della classe che, esponendosi e esprimendosi liberi tramite le loro passioni, hanno avuto la possibilità di conoscersi più profondamente. Infatti, con le competenze creative peculiari di ognuno, che spaziano dal disegno all’informatica, il lavoro ha prodotto grandi e inaspettati risultati.

Perché la lettura paga, sempre.

