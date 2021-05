L’Epidemia da vaccino dei No Vax

Tempo di lettura: 2 minuti

Karl Kraus era un intellettuale viennese, famosissimo e temutissimo. Perché Karl Kraus era anche un rompicoglioni. Non sopportava la guerra. E se la prendeva con la nomenklatura d’alto bordo, la classe dirigente asburgica. Compreso l’Imperatore Asburgo. Era celebre per i suoi sottili aforismi, gli infuocati strali polemici, le recensioni irriverenti. Editava una rivista, Die Fackel (La Torcia) che per decenni scrisse tutta da solo, dalla prima all’ultima pagina. Un blog ante litteram.

Quando mi sono imbattuto nella frase che trovate di sotto, ho capito cosa mi riusciva insopportabile dei No Vax. Non le loro idee: non le condivido, ma ognuno è padrone di pensarla come vuole. Ma un No Vax (non so se vi è capitato di scambiarci due chiacchiere) ti vuole convincere di essere mille volte più avanzato, più evoluto e più moderno di te.

Invece, più di cent’anni fa, i No Vax dicevano le stesse identiche stupidaggini. E, grazie a Karl Kraus, anche loro sono passati alla storia.