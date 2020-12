Lettera aperta: : sciopero del personale del pubblico impiego indetto per l’intera giornata del 9 dicembre 2020

Tempo di lettura: 4 minuti

Da: Uil Fpl Ferrara

I Contratti nazionali di sanità, enti locali e amministrazioni centrali sono scaduti da due anni. La

pandemia ha dimostrato che il lavoro pubblico serve al Paese e i servizi pubblici per cittadini e

imprese vanno rafforzati. Per questo chiediamo al Governo più risorse per i contratti di tutti i

lavoratori pubblici. Per dare servizi migliori a cittadini e imprese. Per organizzare meglio le

amministrazioni. Per personale più qualificato. Le risorse sono riconoscimento di salario, ma per

noi del settore pubblico sono necessarie anche per riformare il sistema di qualificazione

professionale.

Il dibattito sulla “opportunità” o meno di uno sciopero del personale del pubblico impiego risulta, in

questo periodo, predominate. Finalmente si torna a parlare delle lavoratrici e dei lavoratori del

pubblico impiego. La vulgata populista, alimentata da Confindustria, “Giornalai”, Governo ed

opposizione parlamentare, ha provato a far passare queste lavoratrici e questi lavoratori come:

fannulloni, iper-garantiti, irresponsabili, disfattisti.

Non una parola, invece, sulle evidenze di questi giorni e sulla attuale situazione dei lavoratori in

questo settore. La pandemia ci ha insegnato, fra le tante cose, che quando tutto si ferma è il

pubblico l’unico in grado di dare delle risposte universali ai bisogni.

ASSUNZIONI – per avere enti pubblici più efficaci e sostenere cittadini e imprese, servono risorse

puntate all’assunzione: 500.000 sono i lavoratori che verranno a mancare alla PA, a causa di

pensionamenti e blocchi delle assunzioni. Per questo chiediamo un piano straordinario di

assunzioni.

PRECARIATO – nella PA ci sono circa 170.000 precari, per questo la Commissione Europea ha

aperto una procedura di infrazione contro l’Italia. Ridare dignità al lavoro è una priorità.

SICUREZZA – in tutti i luoghi di lavoro, il personale deve essere fornito di adeguati DPI e gli

ambienti devono essere sicuri. Per questo diciamo basta ai turni che superano spesso le 12 ore.

Basta anche alle aggressioni e alle offese ai lavoratori pubblici. Nella pandemia, senza protezioni e

con pesanti carichi di lavoro, tali lavoratori hanno organizzato il lavoro e i servizi.

Lo sciopero è un diritto dei lavoratori, che non va a togliere nulla agli altri, senza creare

discriminazioni. Un Paese normale non mette in contrapposizione dipendenti pubblici e dipendenti

privati. Non specula sulle difficoltà reali del mondo del lavoro autonomo e privato per attaccare i le

dipendenti e i dipendenti dei servizi pubblici. Se veramente si volesse tutelare la buona

occupazione, basterebbe emanare una Legge sulla rappresentanza del mondo del lavoro privato.

Proprio perché una Legge in questa direzione consentirebbe a chi lavora maggiori tutele e questo

Confindustria non lo vuole.

In un Paese normale, la Ministra della Funzione Pubblica non scriverebbe una lettera aperta ai

sindacati, li convocherebbe per contrattare il salario e le condizioni di lavoro di lavoratrici e

lavoratori. Ed invece niente.

Quelli che in questi mesi sono stati definiti “eroi” in realtà non lo sono. Sono semplicemente uomini

e donne, dipendenti pubblici, che hanno continuato e continuano a svolgere diligentemente il

proprio lavoro. Chiedono sicurezza, stabilità, giusto salario. Esattamente come i dipendenti del

settore privato. Chiedono il rispetto per il proprio lavoro. È giunta l’ora che a quelle lavoratrici ed a

quei lavoratori venga restituita la dignità che meritano.

È per questi motivi che FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e UIL PA hanno proclamato uno sciopero

nazionale dei comparti e delle aree pubbliche di sanità, trasporti, funzioni centrali e funzioni locali

per Mercoledì 9 dicembre 2020, per rivendicare investimenti per il rafforzamento e l’innovazione

della Pubblica Amministrazione.

Natale Vitali – FP CGIL

Sonia Uccellatori – CISL FP

Fabio Izzi – UIL PA

Leonardo Uba – UIL FPL

