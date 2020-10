Lettera: Col nuovo decreto siamo a Zero, propongo lo sciopero generale

Tempo di lettura: < 1 minuto

Buongiorno,

mi chiamo Tani Andrea. Erede di Tani Lucio, titolare di Amadeus pub. La nostra attività andrà a zero euro con questo nuovo decreto. Sono a proporre lo sciopero fiscale, unica soluzione secondo me per farsi ascoltare realmente e di non finirlo fino a che non ci siano soldi reali a fondo perduto sui nostri conti. La mia attività ha 10 dipendenti e saranno tutte famiglie senza stipendio, con rischio dei tfr in quanto la stessa azienda è a rischio fallimento.

Grazie e buona giornata

Andrea Tani

